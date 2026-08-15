Si votre voisin rentre ses géraniums, c’est pour cette raison méconnue qui change tout sur votre balcon au printemps
Sur votre palier, un voisin range ses géraniums de balcon dès la mi-août alors que l’été bat encore son plein. Derrière ce geste d’anticipation se cache un hivernage des géraniums qui change tout pour vos plantes.
Sur le balcon d’à côté, les jardinières se vident déjà alors que les apéros traînent encore en terrasse et que les soirées sentent bon l’été. Les pots de géraniums ont disparu, rangés quelque part derrière la baie vitrée, et forcément une question trotte en tête : pourquoi ce voisin presse-t-il autant la fin de la belle saison ?
En réalité, il ne cherche pas à libérer son balcon, mais à offrir une vraie seconde vie à ses plantes. Car ces géraniums de balcon sont en fait des pélargoniums, gélifs et incapables de supporter nos hivers. Les rentrer tôt change tout pour l’hivernage des géraniums… et pour le budget plantes du printemps suivant.
Pourquoi il rentre ses géraniums alors qu’il fait encore beau
Le « géranium » de balcon vient d’Afrique australe : sous nos latitudes, il gèle dès que le thermomètre flirte avec 0 à 2 °C. Laissé dehors, il se comporte comme une annuelle, condamné à finir au compost chaque automne. Protégé du froid, il vit plusieurs années, forme un tronc ligneux et offre des cascades de fleurs d’une saison à l’autre.
Anticiper dès la mi-août permet d’éviter le piège des nuits fraîches soudaines, surtout dans le nord, l’est ou en altitude. La plante a le temps de ralentir sa sève, d’endurcir ses tissus et d’entrer en repos sans choc thermique. D’ailleurs, mieux vaut rentrer un peu trop tôt que trop tard : quelques semaines de balcon en moins valent mieux qu’un pied grillé par une gelée précoce.
Les bons gestes avant de rentrer vos géraniums
Nous avons tous déjà attendu la dernière minute, en se disant que « ça tiendra bien encore un peu ». Pour réussir l’hivernage des géraniums, la préparation commence dehors. On enlève toutes les fleurs fanées, les feuilles jaunies, les tiges cassées. On inspecte sous le feuillage pour traquer pucerons et cochenilles, qu’on élimine avant de les inviter dans la maison.
Vient ensuite la taille, souvent redoutée. On raccourcit les tiges de moitié, voire on rabat à 10 à 15 cm de la base, en coupant au-dessus d’un œil bien gonflé. Moins de feuillage signifie moins d’évaporation et une plante qui garde ses forces pour le printemps. Si le terreau est dur comme du béton, un rempotage léger dans un substrat drainant s’impose, puis on laisse la motte sécher presque complètement : rentrer un pot détrempé, c’est ouvrir la porte à la pourriture.
Un hivernage malin pour des géraniums qui durent des années
Le refuge idéal est une pièce lumineuse, hors gel, entre 5 et 10 °C : véranda non chauffée, grenier, cage d’escalier claire, garage avec petite fenêtre ou arrière-cuisine peu chauffée. Les pots sont regroupés, sans soucoupes pleines d’eau. L’arrosage se fait au compte-gouttes, toutes les trois à quatre semaines, juste assez pour que la motte ne devienne pas poussière. Un coup d’œil régulier permet de supprimer une tige qui noircit ou une touffe de moisissure avant qu’elle ne gagne tout le pot.
Au printemps, on attend que le risque de gel soit vraiment passé, souvent après les saints de glace, puis on réhabitue les plantes en douceur : quelques heures à mi-ombre, puis de plus en plus de lumière. Un rempotage dans un bon terreau pour géraniums de balcon et un léger apport d’engrais relancent la floraison. Et là, surprise agréable sur le balcon : ces mêmes géraniums accompagnent les étés, année après année. De quoi regarder d’un autre œil ce voisin qui, décidément, avait une bonne longueur d’avance.
Sources
En bref
- En août, un voisin met à l’abri ses géraniums de balcon alors que les soirées restent douces, intriguant tout l’immeuble avec sa routine d’hivernage. 🌙
- Le récit détaille pourquoi ces pélargoniums gélifs doivent être rentrés tôt, comment les préparer, tailler et arroser pour maximiser leur survie hivernale. 🌿
- Entre choix du bon coin frais, erreurs fatales à éviter et réveil de printemps, cette méthode d’hivernage des géraniums réserve quelques surprises aux balconnières. ❄️
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