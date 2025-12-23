Ne jetez plus vos géraniums en automne : cette méthode d’hivernage méconnue les fait repartir sans arrosage

Chaque automne, même scénario : balcon dégarni, jardinières vidées, géraniums jetés faute de place. Beaucoup entassent encore quelques pots dans un coin de garage, en espérant qu’ils survivent. Il existe pourtant une autre façon de les garder.

Ces géraniums de balcon, originaires d’Afrique australe, supportent très mal le froid. "Un géranium peut tenir jusqu’à -5 ou -6°C, mais il n'est pas à l'abri d’un coup de gel plus fort", rappelle Jean-Yves Meignen à France Bleu. D’où l’intérêt d’un hivernage des géraniums bien pensé, avec une technique de suspension tête en bas presque sans arrosage, encore méconnue.

Hivernage des géraniums de balcon : pourquoi s’y mettre

Garder ses géraniums de balcon d’une année sur l’autre évite d’en racheter chaque printemps et limite le gaspillage, tout en offrant des plantes déjà bien installées qui refleurissent fort. L’hivernage devient alors à la fois économique et écologique. Les géraniums vivaces en massif, plus rustiques, restent au jardin avec un simple paillage.

Les sujets vraiment fragiles sont ceux en pot ou en jardinière. Jean-Yves Meignen rappelle qu’en local hors gel, "Ils vont perdre leurs feuilles et s’étioler, mais une fois remis à la lumière et taillés au printemps, ils repartiront". Pour celles et ceux qui n’ont ni garage adapté ni serre, la suspension tête en bas offre une solution compacte et très simple.

Méthode tête en bas : préparer et suspendre les géraniums

Avant la première vraie gelée, on rabat les tiges à 10–15 cm, on retire feuilles jaunies et fleurs fanées, puis on dépote ou on déterre délicatement les pieds, en ménageant les racines. Voici les gestes essentiels pour la méthode tête en bas :

Secouer les racines pour enlever la terre, sans les laver.

Envelopper chaque plante dans du papier journal autour des racines.

Suspendre les paquets tête en bas, dans un endroit frais, sombre et ventilé.

Une fois suspendus, les géraniums entrent en repos : aucune eau à apporter, seulement une vérification environ une fois par mois pour repérer moisissures ou dessèchement. Si besoin, on change le papier abîmé ou on l’humidifie très légèrement. Pour ceux qui préfèrent laisser leurs pots dehors, "Une autre option consiste à les laisser dehors, près d’un mur. Il faut alors les regrouper et les couvrir d'un voile spécial", conseille Jean-Yves Meignen.

Sortie de l’hiver et reprise des géraniums

Avec ces protections, les plantes paraissent parfois presque nues. Jean-Yves Meignen le souligne : "Un géranium ne perd normalement pas ses feuilles, mais en hiver, avec ces protections, ils peuvent passer la saison froide sans trop de dégâts". Pour la suspension, cette perte de feuilles correspond simplement à la dormance : les tiges se fripent un peu, mais la souche reste vivante.

Au printemps, quand les gelées ne sont plus à craindre, généralement vers la mi-mai, on décroche les paquets, on enlève le papier et on coupe les parties mortes avant de rempoter dans un terreau riche légèrement humide. Les pots sont installés à la lumière, à l’abri du gel, avec des arrosages modérés. Qu’ils aient passé l’hiver suspendus, en garage ou sous voile, les géraniums repartent pour une nouvelle saison.