Ce gâteau du dimanche façon croissant aux amandes embaume la maison et reste ultra moelleux grâce à ce geste

Le dimanche, ce gâteau moelleux façon croissant aux amandes remplace le passage à la boulangerie et parfume chaque pièce. Temps calme, four qui travaille, mie fondante garantie sans prise de tête.

Un dimanche matin, la porte du four s’ouvre et une odeur de beurre, de sucre caramélisé et d’amande envahit le couloir. C’est exactement ce que donne ce gâteau moelleux façon croissant aux amandes : un dessus couvert d’amandes dorées qui craque sous le couteau, un cœur fondant qui rappelle la viennoiserie encore tiède ramenée de la boulangerie.

La base est une pâte à gâteau aux amandes très moelleuse, surmontée d’une généreuse couche de frangipane, puis d’une pluie d’amandes effilées qui grillent au four. On le lance pendant que le café passe, et en une heure la maison prend ce parfum de fournil qu’on adore ; reste à connaître les gestes qui garantissent un moelleux qui tient plusieurs jours.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : sucre, beurre, huile, œufs, lait, yaourt, farine, poudre d’amandes, levure, sel.

✅ Frangipane : sucre, beurre, œufs, poudre d’amandes, vanille, amande amère, sel.

✅ Finition : amandes effilées, sucre glace.

✅ Sirop : eau, sucre, rhum ou fleur d’oranger (facultatif).

Le gâteau moelleux façon croissant aux amandes qui parfume la maison

Visuellement, on est proche d’un gros croissant aux amandes ouvert en deux : une mie tendre et un dessus doré qui craque sous le couteau. Le fort ratio de poudre d’amandes dans la pâte limite le gluten et donne cette texture presque fondante, très différente d’un simple gâteau au yaourt. On obtient un dessert généreux, aussi à l’aise au petit-déjeuner qu’au goûter, préparé avec des produits du placard.

La méthode pour retrouver le moelleux de la boulangerie

On fouette d’abord sucre, matières grasses, œufs, lait, yaourt et vanille, puis on incorpore rapidement farine, poudre d’amandes, levure et sel, juste assez pour ne plus voir de traces. Dans un moule à charnière de 23 cm bien chemisé, la cuisson à 180 °C, chaleur statique, sur grille basse permet à la frangipane de prendre sans brûler les amandes effilées. Un simple sirop vanillé, versé sur le gâteau encore chaud, prolonge le moelleux plusieurs jours.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer à 180 °C, chemiser le moule, préparer la pâte et la verser. Technique : Mélanger la frangipane, l’étaler ou la pocher sur la pâte, ajouter les amandes effilées. Cuisson : Cuire 60 à 70 minutes, grille basse, jusqu’à centre pris et dessus doré. Finition : Préparer le sirop, le verser sur le gâteau chaud piqué, laisser tiédir puis démouler et sucrer.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total Environ 1 h 40 🔍 Le secret de l’expert Mélange humide riche, beaucoup de poudre d’amandes et frangipane en surface gardent la mie souple, tandis que le sirop versé sur le gâteau chaud fixe parfum et moelleux. ✨ Le twist gourmand : Parfumer le sirop au rhum ou à la fleur d’oranger, et servir le gâteau tiède avec un peu de yaourt grec. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Battre trop longtemps après la farine ou surcuire jusqu’à dessécher la frangipane ; le gâteau devient dense et sec.

Conservation et variations autour de ce gâteau aux amandes

Le gâteau se garde 3 à 4 jours sous cloche ; on le réchauffe quelques minutes à 150 °C pour raviver le parfum et le servir au petit-déjeuner.