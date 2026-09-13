Potager d'hiver : ce plant de chou pris d'assaut en jardinerie doit être planté maintenant, évitez cette erreur

En quelques semaines, un discret chou kalette a mis les jardineries françaises en ébullition. Comment ce plant d'automne s'est-il imposé comme star du potager d'hiver ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Brassica oleracea (groupe Kalettes®, cultivar ‘Flower Sprout’) 🌸 Nom courant chou kalette, kalettes, chou Flower Sprout 📏 Dimensions 60 à 150 cm de haut x 40 à 60 cm de large ☀️ Exposition Soleil ou légère mi-ombre, à l’abri des vents forts ❄️ Rusticité Jusqu’à -10 °C environ en sol bien drainé 🍂 Feuillage Persistant en automne-hiver, en petites rosettes frisées vertes souvent teintées de violet

Chaque week-end de septembre, la scène se répète dans les rayons potager de Botanic, Jardiland ou Leroy Merlin : les bacs de plants d’automne se vident, des étiquettes “rupture” fleurissent, et les vendeurs expliquent, encore et encore, pourquoi un petit chou frisé part plus vite que les salades et les épinards. Les clients repartent parfois les mains presque vides, bien décidés à mettre la main dessus la semaine suivante.

Derrière ce succès éclair se cache le chou kalette, un hybride entre chou kale et chou de Bruxelles, longtemps réservé aux maraîchers. Robuste, ultra productif et taillé pour le potager d’hiver, il a tout pour séduire ceux qui veulent encore récolter quand le jardin semble endormi. Reste à savoir comment profiter de cette star des jardineries sans la rater une fois plantée.

Le chou kalette, nouveau chouchou des rayons potager

Depuis le début de l’automne, les enseignes ont constaté une nette hausse des ventes de plants destinés à l’hiver, avec des ruptures répétées sur le chou kalette. L’engouement pour l’autonomie alimentaire et l’envie de légumes réconfortants expliquent en partie cette ruée vers un légume qui a déjà fait ses preuves chez les maraîchers mais que le grand public a redécouvert cette année.

Visuellement, la plante a tout pour plaire : une tige dressée garnie de petites rosettes frisées, à mi-chemin entre le kale croquant et le chou de Bruxelles fondant. Ces mini-choux ouverts restent décoratifs au jardin tout en offrant une saveur douce, légèrement sucrée, que le froid a encore adoucie.

Bien choisir et planter son chou kalette sans se tromper

Nous avons tous déjà craqué pour un beau plant revenu dépérir faute de bonne préparation. Ici, la fenêtre de plantation est courte : entre septembre et octobre, en sol riche, drainé, idéalement légèrement calcaire. On enrichit la terre avec du compost et on installe les plants au soleil, ou en légère mi-ombre dans les régions les plus chaudes.

Espacer chaque plant d’environ 40 à 50 cm pour qu’il puisse s’étoffer.

Arroser régulièrement les premières semaines, sans détremper le sol.

Pailler le pied pour limiter les écarts de température et les mauvaises herbes.

Les erreurs classiques reviennent souvent : planter trop tard, quand le froid est déjà bien installé, ou au contraire trop tôt en plein été, puis alterner oublis d’arrosage et excès d’eau. Mieux vaut viser une humidité régulière, surveiller limaces et chenilles dès l’automne et, en zone ventée, prévoir un petit tuteur pour éviter que la tige haute ne verse.

Récolter tout l’hiver : un plant qui change le visage du potager

Une fois bien enraciné, le chou kalette a montré qu’il supportait sans broncher les gelées, jusqu’à plusieurs degrés en dessous de zéro, certains jardiniers ayant observé une bonne tenue autour de -10 °C en sol drainé. La récolte s’est échelonnée sur tout l’automne et l’hiver : on cueille les rosettes de bas en haut, au fur et à mesure des besoins, sans arracher le pied.

Le froid concentre naturellement les sucres dans les feuilles, offrant une saveur plus douce après les premières gelées. Sauté rapidement au wok, à la poêle ou simplement cuit quelques minutes à la vapeur, ce chou devient l’allié parfait des assiettes cocooning. En anticipant l’achat des plants dès la rentrée, puis en les bichonnant légèrement, un seul pied peut régaler la famille de novembre aux premiers beaux jours.