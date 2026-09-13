Laurier-rose : ce minuscule détail à ne surtout pas couper en septembre si vous voulez des fleurs jusqu'à l'hiver

Entre fin août et mi-septembre, votre laurier-rose n’a pas dit son dernier mot, surtout en climat doux. Un détail presque invisible sur ses tiges peut offrir des fleurs jusqu’aux premières gelées et un dernier festin aux abeilles.

Sur la terrasse ou le long d’une allée, le laurier-rose finit souvent l’été couvert de bouquets marron, que l’on s’empresse de tailler en pensant que le spectacle est terminé. Et si quelques minutes d’observation suffisaient à réveiller une nouvelle vague de fleurs ?

Dans les jardins du sud comme dans les régions douces, cet arbuste qui fleurit surtout de juin à septembre peut, avec les bons gestes, tenir jusqu’aux premières gelées. Mieux encore, en prolongeant sa floraison, il offre un dernier buffet aux abeilles et papillons quand le reste du jardin s’endort. Le secret se joue à la fin de l’été… et tient dans un minuscule bourgeon.

En fin d’été, le laurier-rose hésite entre repos et nouvelle floraison

Quand les jours raccourcissent et que les nuits deviennent plus fraîches, le laurier-rose doit choisir : concentrer sa sève sur la formation de graines ou relancer quelques boutons. S’il profite encore de 6 à 8 heures de plein soleil et d’un sol bien drainé, il peut continuer à fleurir longtemps.

Entre fin août et mi-septembre, de très petits renflements vert tendre, à peine 1 à 2 millimètres, apparaissent à l’aisselle des feuilles, juste sous les bouquets fanés. Ce sont des bourgeons de reprise, à ne pas confondre avec les gousses allongées qui portent les graines. Quand les journées tournent autour de 20 à 25 °C et que le stress hydrique diminue, ces bourgeons se réveillent : ce sont eux qui peuvent offrir des fleurs d’automne.

Le geste clé : garder ces mini-bourgeons intacts et arroser comme un orage

Nous avons tous déjà dégainé le sécateur pour couper court les tiges grillées. Mauvais réflexe si un petit cône vert se cache à leur base. La bonne méthode consiste à inspecter les tiges qui ont fleuri en juillet, entre fin août et mi-septembre, puis à retirer seulement les fleurs sèches avec les doigts, en laissant la tige et le bourgeon. Ensuite, un arrosage copieux d’environ 10 litres à la tombée de la nuit, en pot comme en pleine terre, reproduit un orage de fin d’été et relance la plante. Gants et manches longues restent indispensables : toutes les parties du laurier-rose sont toxiques et sa sève est irritante.

Les jours suivants, on garde le sol simplement frais. En pot, on arrose seulement quand les 3 à 4 premiers centimètres de substrat sont secs. En pleine terre, un arrosage profond hebdomadaire (10 à 20 litres si le temps reste sec) suffit. Un excès d’eau asphyxie les racines et stoppe net la floraison.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité Très élevée Résultat Fleurs jusqu’aux premières gelées 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En repérant les bourgeons de reprise de septembre et en évitant de les couper, toute l’énergie du laurier-rose est dirigée vers ces futurs boutons floraux. L’arrosage façon orage, suivi d’une humidité maîtrisée, soutient la plante sans fatiguer ses racines. 💡 Le petit plus : compléter ce geste par un engrais pour plantes fleuries encore actif en fin d’été, puis installer un paillage léger au pied pour garder un sol frais mais jamais détrempé. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : rabattre sévèrement toutes les tiges en septembre ou arroser chaque jour une terre déjà humide, au risque de supprimer les bourgeons et de faire pourrir les racines.

Tenir jusqu’aux gelées : lumière, nourriture et racines protégées

Pour que ces bourgeons aillent jusqu’au bout, le laurier-rose doit baigner dans la lumière. On l’installe à l’endroit le plus ensoleillé, à l’abri des vents froids. En été, un engrais riche en phosphore et potassium toutes les deux semaines a préparé la plante ; en septembre, on stoppe les apports azotés qui relancent surtout le feuillage.

Au pied, un paillage organique (broyat, feuilles mortes, compost mûr) protège les racines des écarts de température et conserve juste ce qu’il faut d’humidité. Un contrôle régulier des pucerons et acariens, avec un simple savon noir dilué, évite qu’ils n’affaiblissent l’arbuste au mauvais moment. Dans les régions les plus douces, ce rituel offre souvent des fleurs jusqu’en octobre, tout en transformant le laurier-rose en refuge tardif pour les pollinisateurs affamés.