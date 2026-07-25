Pourquoi ce voisin retire chaque matin les fleurs fanées de son laurier-rose et le gros risque si vous ne le faites pas

Chaque matin d’été, un voisin retire minutieusement les fleurs fanées de son laurier-rose, sous le regard intrigué du quartier. Que gagne vraiment cet arbuste à ce rituel discret ?

Chaque matin d’été, pendant que la rue dort encore, le voisin traverse son jardin, tasse de café à la main. Devant son laurier-rose, il s’arrête, pince quelques corolles fripées, coupe une tige ici ou là, puis repart. De loin, tout cela ressemble à une lubie de maniaque du propre.

En réalité, ce petit tour matinal cache un vrai réflexe de jardinier averti : s’occuper des fleurs fanées de son laurier-rose, ce n’est pas seulement pour faire joli. Ce geste discret change la façon dont l’arbuste dépense son énergie, sa floraison, et même son allure au cœur de l’hiver.

Pourquoi enlever les fleurs fanées du laurier-rose change tout

Sur un laurier-rose (Nerium oleander), une fleur qui brunit sert de signal : pour la plante, la phase déco est finie, place aux graines. Si on laisse faire, les bouquets secs deviennent de longues gousses tordues, qui restent tout l’hiver et composent ce « spectacle désolant » décrit par Modes & Travaux.

La Société Nationale d’Horticulture de France recommande donc de supprimer les inflorescences défleuries dès qu’elles se ternissent, de fin d’été à octobre : ce deadheading empêche de nourrir des gousses inutiles, et l’arbuste consacre alors ses réserves à de nouveaux boutons, en restant capable de bien refleurir.

Le bon geste sur les fleurs fanées : simple, rapide, mais précis

Nous avons tous déjà laissé des bouquets brunis en se disant qu’on verra ça plus tard. Sur le laurier-rose, la bonne méthode reste ultra légère : couper seulement 2 à 3 centimètres de tige, juste sous le bouquet fané, au-dessus de la première paire de feuilles vigoureuses, sans entamer le bois principal.

C’est, comme le résume Modes & Travaux, un simple « ébourgeonnage » de surface : on supprime les fleurs mortes, mais on garde les jeunes pousses où se formeront les boutons de l’été prochain. L’idéal est de passer régulièrement, de juin à octobre, tôt le matin, avec des gants épais car la plante est toxique, puis de déposer les déchets en déchetterie sans jamais les brûler.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Floraison prolongée floraison plus longue 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Retirer les bouquets fanés stoppe la formation de gousses ; l’énergie repart vers de nouveaux boutons et vers les réserves nécessaires à la floraison de l’an prochain. 💡 Le petit plus : Associer ce geste à un arrosage au pied et à un engrais riche en potassium en été renforce encore la profusion de fleurs. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Rabattre les jeunes pousses vertes ou plus d’un tiers de la plante en une fois supprime les futurs boutons et affaiblit fortement le laurier-rose.

Pour un laurier-rose en fleurs tout l’été : les gestes qui font la différence

Ce soin des fleurs fanées fonctionne encore mieux avec un arrosage surveillé. En pleine terre, un laurier-rose supporte la chaleur, mais un sol sec raccourcit la floraison. En pot, par fortes chaleurs, on peut arroser deux ou trois fois par semaine, dès que le dessus du substrat a séché.

Autre allié discret : l’engrais. En pot, un engrais riche en potassium, donné de mai à fin d’été, soutient la floraison ; un produit trop chargé en azote ne fait que du feuillage. Ajouté au rituel du matin, il explique pourquoi le laurier-rose du voisin semble ne jamais s’arrêter de fleurir.