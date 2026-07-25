Fini les massifs grillés : cette graminée vivace que les pépiniéristes s'arrachent pour 2026 tient tout l’été sans soin

Élus vivaces chouchoutes hier, vos massifs grillent désormais au moindre épisode caniculaire. Et si Andropogon gerardii 'Blackhawks', graminée star de 2026, changeait durablement la donne au jardin ?

📋 Carte d’identité de la plante 🌿 Nom latin Andropogon gerardii ‘Blackhawks’ 🌸 Nom courant Barbon de Gérard ‘Blackhawks’ 📏 Dimensions 1,2 à 1,5 m x 0,5 à 0,6 m ☀️ Exposition Plein soleil ❄️ Rusticité Jusqu’à -25 °C environ 🍂 Feuillage Caduc

Les massifs chouchous qui promettaient un été de fleurs, on les a tous vus se transformer en paille après un épisode caniculaire. Rosiers affaiblis, hortensias pendants, vivaces qui disparaissent en deux saisons : le jardin d’hier ne suit plus le climat d’aujourd’hui. De plus en plus de jardiniers renoncent, lassés de passer leurs week-ends à sauver l’arrosage.

Depuis quelques mois, une graminée vivace au nom mystérieux, Andropogon gerardii ‘Blackhawks’, affole les pépiniéristes. Venue des prairies nord-américaines et élue vivace de l’année 2026 par la Perennial Plant Association, elle a été longuement testée avant d’arriver en rayon. Sa promesse intrigue : rester décorative de mai aux premières gelées avec un entretien minimal. De quoi bousculer nos valeurs sûres classiques.

Une graminée de prairie taillée pour les étés secs

Originaire des grandes prairies du centre des États-Unis, le barbon de Gérard a appris à encaisser vents violents, hivers glacials et étés brûlants. La sélection ‘Blackhawks’ en est la version ornementale : une touffe dressée d’environ 1,2 à 1,5 m de haut pour 50 à 60 cm de large, rustique jusqu’à -25 °C environ en sol drainé et capable de rester belle même après un été très sec.

Son autre atout, c’est son jeu de couleurs. Le feuillage sort vert foncé, se teinte vite de pourpre, puis vire presque au noir à l’automne, tandis que des épis cuivrés se dressent au-dessus de la touffe en fin d’été. En massif, cet effet vertical sombre rappelle les paysages de prairie américaine, loin des bordures trop sages à base d’hortensias assoiffés.

Mode d’emploi : enfin une vivace presque sans entretien

Nous avons tous déjà pesté devant une vivace grillée après trois jours d’absence. Avec Andropogon gerardii ‘Blackhawks’, la donne change. Elle réclame un plein soleil, un sol plutôt pauvre mais bien drainé, et un peu d’eau la première année pour lancer ses racines profondes. Ensuite, elle vit sa vie : pas d’engrais, très peu de maladies, presque aucun ravageur.

Concrètement, la routine tient en deux gestes simples :

Planter à l’automne ou au printemps, en espaçant les touffes d’environ 60 cm.

Couper la touffe à quelques centimètres du sol en fin d’hiver, puis oublier jusqu’à l’année suivante.

Seule vraie exigence : lui laisser deux ou trois ans pour s’installer, ensuite elle ne bouge plus.

Pour un jardin qui tient la route jusqu’aux gelées

Pour profiter pleinement de ce caractère increvable, les paysagistes l’associent rarement seule. Mariée à des rudbeckias dorés, des échinacées, des sauges vivaces ou des sédums, cette graminée compose des massifs façon prairie fleurie qui tiennent sans arrosage ou presque. Bonne nouvelle, elle ne fait pas partie des graminées invasives désormais interdites, comme l’herbe de la pampa ou la renouée du Japon. Petit bonus : pour la trouver près de chez vous, on peut passer par le moteur gratuit Trouve Plante, en tapant simplement son nom latin.