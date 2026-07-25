Coin piscine : pourquoi vous ne devriez plus faire de gros travaux et ce simple aménagement façon hôtel en 48 h

En 2026, de plus en plus de propriétaires abandonnent les gros chantiers pour aménager leur coin piscine comme un resort 5 étoiles. En un week-end et sans terrassement, quelques choix ciblés suffisent à tout changer.

Autour des piscines, le décor a changé. Fini le bassin posé au milieu de la pelouse avec deux chaises dépareillées. En 2026, les propriétaires boudent les gros chantiers et rêvent surtout d’un coin piscine qui ressemble à des vacances.

Une piscine enterrée avec terrassement atteint souvent 15 000 à 60 000 € selon Ootravaux, sans compter les semaines de travaux. De plus en plus de foyers gardent donc leur bassin, souvent piscine hors-sol, et le transforment en petit resort en un week-end.

Pourquoi les gros travaux autour du bassin ne font plus envie

Longtemps, la taille du bassin a servi de signe extérieur de réussite. Mais les mentalités ont basculé : ce qui fait rêver, ce n’est plus la profondeur, c’est l’ambiance. Un petit modèle bien mis en scène séduit désormais plus qu’une grande piscine nue et bétonnée.

Beaucoup veulent aussi éviter les jardins éventrés par les engins. Bruit, poussière, pelouse détruite : le souvenir des gros chantiers freine. D’où le succès des bassins habillés plutôt qu’enterrés. Pause-Maison met en avant l’habillage en bois composite, qui efface l’aspect plastique et réchauffe le paysage.

Le nouveau réflexe : donner un air d’hôtel à une simple piscine hors-sol

Désormais, plus question de se contenter d’un bassin posé au milieu du jardin. Pause-Maison explique qu’on peut le transformer en « véritable coin de paradis digne d’un complexe cinq étoiles ». Le secret n’est pas de changer de piscine, mais de copier les codes des resorts : bois, voilages blancs, textiles clairs et lanternes solaires.

Nous avons tous déjà vu une petite piscine tubulaire posée sur l’herbe, sans âme. En réalité, en 48 heures, on peut la hisser au rang de pool lounge en travaillant quatre éléments très simples, sans pelleteuse ni béton :

un habillage ou une estrade autour du bassin ;

de l’ombre blanche légère, type voile d’ombrage ;

un coin lounge avec transats et coussins clairs ;

des plantes en pots et une lumière chaude pour le soir.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps de mise en place 48 h 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? On concentre l’argent sur quatre points visibles : habillage, ombre, lounge et lumière. Le regard oublie la structure et ne voit plus qu’un coin d’hôtel. 💡 Le petit plus : Commencer par le côté visible depuis la maison : c’est là que l’effet “wahou” se joue. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Multiplier les babioles colorées ou planter des fruitiers avant l’habillage et l’ombre, qui restent prioritaires.

Concrètement, quoi installer pour un coin piscine façon resort ?

Première étape : faire disparaître visuellement la piscine hors-sol. Un coffrage ou une petite terrasse en bois composite montée sur plots, sans terrassement, suffit à l’englober. Les guides travaux estiment ce relooking entre 350 et 800 € en version simple, jusqu’à 2 500 € pour une vraie plage composite élégante.

Côté confort, le kit “hôtel” minimum reste deux transats moelleux, une petite table et quelques coussins déhoussables dans des tons sable ou blanc cassé. Des graminées ou une lavande en grands pots structurent sans salir. Pleine Vie recommande d’éviter fruitiers, bambous traçants et conifères, trop salissants près de l’eau. Il ne reste qu’à parsemer des lumières chaudes avec guirlandes et lanternes solaires.