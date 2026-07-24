Tontes de gazon au pied des tomates : cette habitude écolo ruine vos plants et voici le bon geste à adopter

En pleine canicule, une épaisse couche de tonte de gazon semblait offrir un paillage rêvé aux tomates du potager. Jusqu’au jour où la chaleur, l’odeur et les feuilles jaunies ont révélé ce que subissaient vraiment les racines.

Inondé de soleil, le potager de juillet semble réclamer une couverture d’urgence pour garder la fraîcheur. Beaucoup de jardiniers ont eu ce réflexe rassurant : récupérer les tontes du dimanche et les étaler au pied des tomates, persuadés d’offrir un paillage gratuit et écologique.

Puis un jour, en soulevant cette couche bien verte, certains ont découvert une bouillie brûlante qui sentait mauvais, des tiges ramollies et des feuilles jaunies. C’est là que l’on comprend ce que ce paillage impeccable en apparence a réellement fait subir aux plants de tomates.

Quand le paillage de tonte se transforme en four pour les tomates

Sous une épaisse couche de tontes de gazon fraîches, le sol a rapidement chauffé. En quelques jours, la matière gorgée d’eau et très riche en azote a commencé à fermenter, comme dans un composteur fermé, avec des températures pouvant approcher les 60 °C juste au niveau des racines.

En grattant ce tapis devenu visqueux, on a parfois senti une véritable bouffée de chaleur et une odeur d’ensilage ou d’ammoniac. Le collet, cette zone fragile entre tige et racines, a littéralement cuit ; les racines superficielles se sont asphyxiées, la croissance des tomates s’est arrêtée net.

Nous avons tous déjà cru bien faire avec nos tontes de gazon

Nous avons tous déjà étalé généreusement l’herbe tout juste sortie de la tondeuse, pour limiter les arrosages et les mauvaises herbes. Pourtant, tassée sur plusieurs centimètres, cette matière ferme une sorte de couvercle étanche : plus d’air, de l’humidité en excès, et une fermentation explosive au pied des tomates.

Le bon réflexe consiste à transformer ces résidus en paillage organique aéré. Après la tonte, il a fallu les laisser sécher au soleil deux à trois jours, en couche fine, jusqu’à ce qu’ils deviennent plus clairs et légers. Une fois cette eau en trop évacuée, la tonte ne fermente plus en étouffant le sol.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Arrosages en été ≈ 1 par semaine 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La tonte bien sèche, posée en couche fine et mélangée à des matières plus grossières, freine l’évaporation tout en laissant circuler l’air autour des racines. 💡 Le petit plus : Ajoutez toujours quelques poignées de paille ou de feuilles mortes : ce mélange se délite lentement et nourrit le sol comme un mini-compost de surface. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Étaler une couche épaisse d’herbe encore humide directement contre le collet des tomates, surtout en plein soleil d’été.

La bonne façon d’utiliser la tonte pour chouchouter ses tomates

Pour un paillage tomates tonte de gazon vraiment protecteur, la couche a été posée en couronne autour du pied, jamais collée au collet. Deux à trois centimètres de tonte bien sèche suffisent, de préférence mélangés à de la paille, des feuilles mortes ou un peu de broyat de branches.

Petit bonus : l’herbe préfanée peut aussi être enfouie, gorgée d’eau, dans une légère tranchée autour des plants sur 10 à 15 centimètres d’épaisseur, puis recouverte de terre. Cette « éponge » souterraine a déjà permis de passer la canicule avec un seul arrosage copieux par semaine en sol bien paillé.