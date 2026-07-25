Canicule : ne faites plus cette erreur d’arrosage au potager, elle condamne vos légumes alors qu’ils sont sauvables

Après plusieurs jours de canicule, votre potager français affiche feuilles pendantes et salades cuites. Quels gestes adopter, et lesquels éviter, pour offrir une chance de survie à vos légumes déjà éprouvés ?

Au lendemain d’une canicule, le spectacle est parfois décourageant : feuilles pendantes, salades cuites, tomates qui semblent arrêtées net dans leur croissance. Le sol est dur comme de la pierre, la moindre motte vole en poussière : signe d’un fort stress hydrique. On a l’impression que tout le travail du printemps s’est évaporé avec la chaleur.

Pourtant, beaucoup de légumes d’été encaissent ces coups de chaud si on les accompagne. Pierre le Cultivateur rappelle que, pour les courgettes, « en fin de journée, les feuilles commencent à reprendre leur forme naturelle » quand la plante n’est pas trop atteinte, explique-t-il au Parisien. Autrement dit, une bonne partie de vos pieds peut encore repartir.

Canicule : reconnaître des légumes encore sauvables

Nous avons tous déjà vu des plants affaissés à midi, puis presque normaux le soir. Si les feuilles se redressent à la fraîche, c’est souvent une simple stratégie pour limiter l’évaporation. En revanche, feuilles molles jour et nuit, tiges flasques et terre sèche en profondeur signalent un stress hydrique sévère.

Dans tous les cas, on observe avant d’agir. Pendant la vague de chaleur, même brûlées, les feuilles servent encore de parasol aux fruits. Tailler fort ou replanter en plein pic ne ferait qu’ajouter un choc. On attend donc la fin de la canicule et le retour à moins de 30 °C pour intervenir vraiment.

Après la vague de chaleur : les bons gestes pour sauver vos légumes

Dès que les températures ont baissé, priorité à un arrosage profond. Pierre le Cultivateur conseille de verser environ six litres d’eau par plant tous les trois jours, en plusieurs fois, et de s’arrêter « dès qu’on voit des flaques apparaître, on arrête et on reprend juste après ». Mieux vaut cela que de petites doses quotidiennes, qui gardent les racines en surface.

Ensuite, on protège : un paillage épais limite l’évaporation, un drap clair ou un voile d’ombrage cassent le soleil. Côté taille, on enlève seulement les feuilles complètement grillées une fois la chaleur tombée, et l’on évite tout engrais. « Les racines ont souffert aussi. Et si on leur ajoute des nutriments, elles ne vont pas les absorber correctement », rappelle-t-il dans Le Parisien.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Économie d’eau jusqu’à 50 % 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Arrosage profond mais espacé, sol paillé et un peu d’ombre limitent l’évaporation, gardent les racines fraîches et aident les légumes à repartir après la canicule. 💡 Le petit plus : creusez une petite cuvette autour de chaque pied pour que l’eau reste au bon endroit et s’infiltre en profondeur sans ruisseler. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : arroser tous les jours en surface, en plein soleil, couper tout le feuillage brûlé et ajouter de l’engrais juste après la canicule : cette combinaison épuise les racines et condamne les plants.

Préparer un potager plus résilient aux prochaines fortes chaleurs

Pour la suite de la saison, l’idée est de rendre le potager moins vulnérable. Un sol toujours couvert de paillis, biné légèrement pour casser la croûte, reste plus frais. On arrose tôt le matin ou tard le soir, car un jet en plein soleil peut faire perdre « jusqu’à 50 % de l’eau » par évaporation, rappelle le site Gerbeaud. Des cultures hautes (maïs doux, tournesols, haricots à rames) peuvent aussi jouer les pare-soleil pour les salades et les jeunes plants.