Mon voisin laisse ce détail pas très déco au bord de son bassin : il évite un carnage de hérissons la nuit

Après avoir retrouvé un hérisson noyé dans son bassin, un voisin a décidé de laisser une planche dépasser de l’eau toute l’année. Comment ce simple aménagement transforme votre jardin en refuge pour la petite faune sans rien gâcher au décor ?

Chez ce voisin, le bassin a toujours le même détail qui intrigue : une planche brute, inclinée, qui dépasse de l’eau comme un drôle de ponton. Elle reste là en plein été, sous la neige, même quand les invités trouvent ça « pas très déco ».

Si elle ne bouge plus, c’est à cause d’un matin d’automne où il a retrouvé un hérisson noyé au fond du bassin, incapable d’agripper les parois lisses. Depuis, impossible pour lui de regarder son jardin sans penser à cette scène… et à tout ce que ce simple bout de bois évite désormais.

Quand le joli bassin devient un piège à hérissons

Le hérisson d’Europe nage très bien, le vrai problème commence après. Dans un bassin de jardin aux parois en bâche, plastique ou carrelage, il tourne en rond sans trouver de prise, puis s’épuise et se noie. Grenouilles, oiseaux, écureuils et micromammifères subissent le même sort dans les piscines, abreuvoirs profonds ou grands seaux oubliés dehors.

Espèce strictement protégée par le Code de l’environnement, le hérisson a déjà vu ses populations chuter, et au Royaume-Uni il a même été classé vulnérable à l’extinction. La LPO rappelle qu’il peut parcourir jusqu’à 3 km par nuit pour boire ; été comme automne, chaque point d’eau lisse sans sortie devient donc un piège potentiel.

La planche du voisin, une vraie rampe pour hérisson

Sa fameuse planche n’est pas un bricolage raté mais une vraie rampe pour hérisson au bord du bassin : un bout fixé sur la margelle, l’autre plongé dans l’eau, en pente douce. Pour la petite faune, c’est une berge miniature où les griffes accrochent, exactement ce que recommandent les associations de protection de la nature.

Concrètement, une planche rugueuse d’environ 1 m de long, 10 à 15 cm de large et 2 cm d’épaisseur suffit. On la fixe ou on la cale solidement, on laisse au moins 30 à 50 cm sous l’eau, et on peut la recouvrir de grillage pour éviter qu’elle ne devienne glissante. Sur un grand bassin, deux ou trois rampes réparties rassurent : un animal épuisé ne pense pas à faire le tour complet.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Temps 15 min 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La planche recrée une berge en pente douce, rugueuse, que le hérisson et les autres petits animaux peuvent grimper même fatigués. 💡 Le petit plus : utiliser une planche de récup’ non vernie, simplement habillée de grillage fin pour rester discrète et très adhérente. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : poser une planche lisse qui ne touche plus l’eau quand le niveau baisse, elle devient un faux espoir impossible à grimper.

Le petit rituel du soir qui change tout

Nous avons tous déjà laissé traîner un seau plein ou un vieux bac dans un coin. Le bon réflexe consiste à faire un micro-tour du jardin le soir : vérifier que la rampe touche bien l’eau, que sa surface n’est pas glissante, couvrir les regards, drains et contenants profonds ou y glisser une mini-planche.

Un rapide coup d’œil à la surface du bassin, aux angles et aux skimmers de piscine permet parfois de sauver un animal en détresse. Si un hérisson flotte encore, on le sort doucement avec une épuisette ou une serviette, on le laisse se réchauffer au calme, puis on contacte un centre de sauvegarde ou la LPO. Et pour l’aider à boire sans risque, une simple soucoupe peu profonde avec quelques cailloux, plus une ouverture de 13 x 13 cm dans la clôture, suffisent à rendre le jardin accueillant toute l’année.