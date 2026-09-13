Envahi par les ronces ? Cette période pour les tailler, sans commettre l’erreur de printemps qui les renforce

Envahi par un mur de ronces qui revient après chaque coupe ? En jouant sur la bonne saison et quelques gestes ciblés, vous pouvez enfin reprendre le dessus.

Au bout du jardin, la petite touffe de ronces est devenue un mur épineux où l’on ne passe plus la tondeuse ni les enfants. Beaucoup ont l’impression que plus ils coupent, plus ça repousse, comme si le sécateur ne faisait qu’énerver la plante.

Pourtant, ces lianes piquantes obéissent à un calendrier bien précis, et le moment choisi pour les tailler change tout. En respectant leur cycle, on peut vraiment affaiblir les souches et reprendre la main, sans produits chimiques. Voici quand intervenir… et comment s’y prendre.

Pourquoi les ronces reviennent toujours après la coupe

Les ronces sont des vivaces à racines profondes et drageonnantes : sous le sol, un réseau de tiges épaisses repart dès qu’il trouve de la lumière. Quand on se contente de tout couper à ras, on n’enlève que la partie aérienne ; la base, elle, reste intacte et pleine d’énergie.

Au printemps, la plante utilise les réserves stockées l’année précédente pour lancer de longues cannes vigoureuses. Si l’on choisit cette période pour tout rabattre, la ronce réagit comme une haie tondue trop court : elle multiplie les tiges fines et donne l’impression de revenir encore plus forte.

La meilleure période pour tailler les ronces sans les renforcer

Pour limiter la repousse, les spécialistes conseillent de tailler les ronces entre la fin de l’été et le mois d’octobre. À ce moment, la croissance ralentit et la plante commence à transférer ses réserves des feuilles vers les racines pour préparer l’hiver. En coupant avant que ce stock ne soit complet, on réduit sa capacité à repartir vigoureusement.

En novembre, les ronces sont au repos et le feuillage s’est éclairci : la structure du roncier apparaît. L’expert jardinage Ish résume la première étape ainsi, cité par le Mirror : « Alors, ces longues branches, coupez-les autant que possible, et vous pouvez les découper en morceaux et les mettre à la poubelle au fur et à mesure. Avancez tout du long jusqu’à atteindre la souche ». Une fois les cannes rabattues, l’accès au sol est dégagé pour déraciner sans trop se piquer.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Délai moyen 1 à 2 ans 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La taille au bon moment, suivie d’un déracinement et d’un bon paillage épais, épuise progressivement les réserves des racines. 💡 Le petit plus : Sur les zones difficiles, ajoutez du carton sous le paillage pour renforcer l’effet anti-lumière. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Tout couper une seule fois au printemps puis laisser le sol nu : la lumière et les réserves restantes relancent le roncier.

Plan d’attaque sur deux ans pour affaiblir vraiment les ronces

L’expert jardinage Ish détaille la phase de déracinement, cité par le Mirror : « Une fois que vous avez coupé vos ronces jusqu’à la base de la tige, c’est maintenant un très bon moment pour essayer de les déterrer. Vous voulez essayer de faire un petit périmètre autour avec votre bêche, puis les dégager légèrement, en évitant de casser autant de racines que possible ». En sortant de longues racines intactes, on limite déjà beaucoup la future repousse.

Nous avons tous déjà vu une ronce repartir sur un coin oublié : la clé est la régularité. Pendant un à deux ans, surveillez la zone et coupez chaque nouvelle tige dès 10 à 15 cm. Privée de feuilles, la souche s’épuise et le roncier recule peu à peu.