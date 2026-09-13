Incendies de maison : ces plantes très courantes au jardin ne devraient jamais être collées à la façade

À l’heure où les sécheresses se multiplient, certains jardins servent malgré eux de mèche entre la forêt et la maison. Quels végétaux faut-il tenir à distance des façades ?

Chaque été, les images de collines en flammes se rapprochent un peu plus de nos maisons. Ce que l’on oublie souvent, c’est que le feu peut aussi trouver appui dans le jardin lui‑même : certaines plantes très décoratives se comportent, en période de sécheresse, comme une véritable mèche le long des façades.

Avec la multiplication des sécheresses, les autorités rappellent que 9 feux de forêt sur 10 sont d’origine humaine et pourraient être évités en changeant nos habitudes. En choisissant mieux les végétaux et en aménageant une zone de sécurité autour de la maison, le jardin peut au contraire devenir un allié.

Ces plantes à éviter près de la maison, véritables combustibles

Au cœur du problème se trouvent les plantes inflammables riches en résines ou en huiles essentielles, dont le feuillage fin ou dense sèche très vite. C’est le cas des conifères comme les pins, cyprès ou thuyas, mais aussi des eucalyptus capables de stocker de grandes quantités de terpènes, ces molécules aromatiques qui s’embrasent comme de l’alcool.

Plusieurs familles de plantes méritent donc d’être tenues à distance immédiate des murs et terrasses en bois :

les haies de conifères (cyprès, thuya, pin maritime) ;

les mimosas et grands eucalyptus au jardin ;

les massifs de lavande , de romarin et de laurier‑rose ;

, de et de laurier‑rose ; les graminées et pelouses laissées hautes et sèches ;

les plantes grimpantes vigoureuses comme le chèvrefeuille.

Autour de la maison : les erreurs qui augmentent le risque d’incendie

Nous avons tous déjà rêvé d’une maison ceinte d’une belle haie, de massifs généreux sous les fenêtres, de glycines courant sur la façade. En pratique, une haie de conifères collée au mur, des aromatiques sèches au pied d’une terrasse en bois ou une grimpante qui rejoint les gouttières forment un véritable pont pour les flammes.

Les recommandations officielles conseillent d’éviter ces végétaux très combustibles près des ouvertures et de ne laisser aucune branche à moins de trois mètres des façades. En zone exposée aux feux de forêt, le débroussaillage est obligatoire sur 50 m autour des constructions, voire 100 m selon les communes, car la plupart des maisons détruites n’avaient pas été correctement entretenues.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9 feux sur 10 évitables Protection du bâti Renforcée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En éloignant les végétaux très combustibles de la façade et en réduisant la végétation sèche près de la maison, on casse la continuité du feu vers l’habitation. 💡 Le petit plus : Remplacer seulement quelques sujets critiques par des plantes grasses et prévoir un sol minéral au plus près des murs change beaucoup la donne. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Se contenter de planter des espèces peu inflammables sans les tailler ni les éloigner : une haie mal entretenue, même “sûre”, peut conduire le feu jusqu’à la maison.

Repenser ses plantations pour un jardin plus résistant au feu

Pas question pourtant de transformer le jardin en parking minéral. Si des espèces à risque sont déjà installées, la priorité consiste à éclaircir, éloigner du bâti ce qui le peut et supprimer tout bois mort.

Pour replanter, on mise sur des haies variées de troène, de photinia ou d’arbustes caducs, associées à des sédums, agapanthes et plantes grasses gorgées d’eau, surtout dans la bande des quelques mètres qui entourent la maison.