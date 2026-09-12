Aux premières pluies, ne sortez plus les granulés bleus : les maraîchers misent sur cette poudre de cheminée

Aux premières pluies de septembre, les limaces reviennent dévorer les jeunes salades. Pourquoi les maraîchers troquent-ils alors les granulés bleus pour un simple seau de cendre de bois ?

Les premières pluies de septembre claquent sur les toits, et au potager, un vieux réflexe se réveille : sortir la boîte de granulés bleus. On en sème partout autour des salades, convaincus de sauver la récolte de la prochaine attaque de limaces.

Pendant ce temps, dans les rangs bien alignés des maraîchers, aucun granulé fluorescent ne tombe au sol. Juste un seau cabossé, rempli d’une poussière grise, que l’on verse au pied des jeunes plants. Leur secret pour dire non aux limaces sans chimie.

Pourquoi les maraîchers ont rangé les granulés bleus

Les granulés anti-limaces classiques agissent par empoisonnement, et cela ne s’arrête pas aux gastéropodes. Un hérisson, un oiseau ou un chat qui picore un appât peut en payer le prix fort. Sans parler du budget, qui grimpe à chaque saison humide.

Les maraîchers l’ont bien compris : plus le sol reste vivant, moins le potager dépend de produits chimiques. Plutôt que tuer tout ce qui bouge, ils préfèrent décourager les limaces en surface et laisser travailler les alliés du jardin, comme les carabes ou les hérissons.

Cendre de bois contre les limaces : le geste précis des pros

Nous avons tous déjà retrouvé au matin une rangée de salades rasée, malgré les pièges à bière et les promenades nocturnes à la lampe torche. Les pros, eux, passent juste après la pluie, quand le sol commence à sécher, avec un seau de cendre de bois bien froide, issue de bûches non traitées, et tamisée.

Ils tracent alors un fin cordon de quelques centimètres de large autour des jeunes plants les plus fragiles : salades, choux, courgettes, semis d’automne. La matière, très sèche et légèrement abrasive, colle au corps mou des limaces, qui perdent leur mucus protecteur et renoncent à traverser.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 7/10 Économie Élevée 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? La cendre est très sèche et abrasive : elle fait perdre leur mucus aux limaces, qui contournent la zone, tout en laissant intacte la petite faune utile et la qualité du sol. 💡 Le petit plus : Tamiser la cendre et la déposer juste avant la tombée de la nuit, quand les limaces sortent, renforce l’effet barrière. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : épandre des couches épaisses ou humides, ou croire qu’elle suffit à protéger le potager en période de pluies répétées.

Un potager durable : combiner cendre et bons réflexes

La cendre reste un simple coup de pouce, loin du remède miracle. Dès qu’elle est mouillée par la pluie ou une forte rosée, la barrière disparaît. Il faut alors recommencer le cordon une fois la terre ressuyée, et les maraîchers la combinent à d’autres gestes simples : arrosage le matin, paillage léger, ramassage manuel et refuges pour hérissons, crapauds et carabes.

Utilisée avec parcimonie, la cendre de bois devient un atout durable. On évite d’en entasser toujours au même endroit pour ne pas rendre le sol trop alcalin, surtout près des tomates ou des pommes de terre, et on la stocke au sec, dans un seau métallique, prête pour les prochaines averses.