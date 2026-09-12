Apéro : ce reste de riz passé à l’airfryer en fait des boulettes façon arancini qui éclipsent vos feuilletés

À l’heure de l’apéro, ces boulettes de riz au thon façon arancini transforment un simple reste de riz en star croustillante. Comment l’airfryer leur donne cette croûte dorée qui fait oublier les feuilletés ?

On dirait des arancini de trattoria, c’est juste un reste de riz : les boulettes de thon qui ont volé la vedette à mes feuilletés d’apéro

Dans le panier, de petites sphères dorées arrivent encore tièdes : croûte qui craque, cœur moelleux façon arancini de trattoria. Odeur de thon grillé, riz toasté, piment ; on entend presque le croustillant sous les doigts.

À table, les feuilletés d’apéro passent au second plan ; ces boulettes de riz au thon tournent de main en main. Personne ne devine qu’elles viennent d’un reste de riz et d’une cuisson légère à l’airfryer.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base : 125 g de riz jasmin cuit et bien froid, 70 g de thon au naturel en boîte bien égoutté

✅ Liant : 40 g de mayonnaise type Kewpie, 2,5 g de flocons de piment, 2,5 g d’oignon ou d’ail en poudre

✅ Assaisonnement : 1 pincée de sel fin, 2 pincées de poivre moulu, 5 g d’huile neutre en spray ou au pinceau

✅ Finition : 5 g de graines de sésame, 5 g de ciboule ou cébette finement ciselée

Pourquoi ces boulettes de riz au thon font oublier les feuilletés d’apéro

Entre la croûte croustillante et le cœur moelleux, ces boulettes de riz au thon façon arancini volent la vedette. On profite d’un apéro anti-gaspi : le reste de riz structure la farce, l’airfryer apporte le croustillant sans bain d’huile.

Pas à pas : des boulettes de riz au thon qui se tiennent (et ne s’effritent pas)

Tout se joue sur trois points : un riz jasmin bien froid, une mayonnaise qui lie sans détremper, et un façonnage ferme. On tasse les boulettes sans écraser les grains pour garder du relief sous la croûte dorée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émietter le thon égoutté, ajouter riz froid, mayonnaise, épices, sel et poivre, bien mélanger. Technique : Goûter, ajuster l’assaisonnement, humidifier les mains, former huit boulettes régulières en tassant fermement. Cuisson : Disposer les boulettes dans l’airfryer, vaporiser d’huile, cuire 15 à 20 minutes à 180 °C, en les retournant à mi-cuisson. Finition : Laisser reposer deux minutes, puis parsemer de sésame et ciboule, servir aussitôt bien chaud.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 30 min 🔍 Le secret de l’expert Le riz jasmin déjà cuit puis bien refroidi concentre son amidon et colle naturellement. Mélangé au thon et à la mayonnaise, il forme une pâte qui se tient. À 180 °C, l’airfryer dore la surface tout en gardant le cœur fondant. ✨ Le twist gourmand : Glisser un petit cube de mozzarella au centre de chaque boulette, puis ajouter citron et huile de sésame grillé au moment du service. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser un riz encore tiède, trop de mayonnaise ou surcharger le panier : les boulettes s’aplatissent et ne croustillent pas.

Variantes & twists gourmands autour du reste de riz

Ces boulettes de thon à l’airfryer adorent les sauces : mayonnaise pimentée, soja citronné, teriyaki. Version japonaise avec huile de sésame grillé et concombre au riz vinaigré ; plus méditerranéenne avec zeste de citron. Se gardent une journée au frais, se réchauffent quelques minutes à 160 °C.