Mon dessert a disparu en 10 minutes : ce brownie chocolat-pistache est la seule recette que je referai cet automne

Entre la mie chocolatée enrichie de bananes très mûres et la crème à la pistache bien froide, ce brownie fondant pistache fait l’unanimité à table. En suivant deux gestes clés, il devient votre dessert d’automne express, parfait pour sauver les bananes oubliées.

À peine sorti du four, ce brownie banane-cacao embaume la cuisine : parfum de chocolat, note caramélisée des bananes très mûres, pépites encore fondantes sous la croûte brillante. On entend presque le silence se faire autour du plat, juste avant le premier coup de couteau dans la mie encore tiède.

Au moment de servir, on ajoute la crème froide à la pistache, épaisse et verte, qui glisse lentement sur le carré brûlant. Contraste chaud-froid, fondant-croquant : les parts disparaissent en 10 minutes. Pour refaire ce dessert tout l’automne, il suffit de respecter quelques gestes précis.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Les ingrédients pour le brownie fondant banane-cacao : 400 g de bananes très mûres, 1 œuf, 160 g de lait, 1 c. à café d’extrait de vanille.

✅ Pour la texture dense : 80 g de farine d’avoine, 60 g de cacao en poudre non sucré, 1 pincée de fleur de sel, 40 g de pépites de chocolat noir.

✅ Pour la crème froide au skyr et pistache : 400 g de skyr nature, 60 g de purée de pistache 100 %, 20 à 30 g de sucrant au choix.

✅ Les extras d’automne : pistaches entières torréfiées et concassées, filet de sirop d’érable, éventuelle version sans banane à base de compote.

Pourquoi ce brownie fondant à la pistache disparaît en 10 minutes

Ici, pas de grosse plaque bourrative, mais un petit moule rempli d’une mie dense et fondante, sucrée surtout par les bananes très mûres. Le cacao non sucré et les pépites de chocolat noir apportent la profondeur. La purée de pistache 100 % et le skyr signent une crème fraîche, intense, peu sucrée.

La méthode inratable pour un brownie fondant pistache façon resto

Le secret de ce brownie fondant pistache tient en deux points : mélanger la pâte juste ce qu’il faut et arrêter la cuisson à temps. On vise des bords cuits, mais un cœur encore légèrement tremblotant. Ensuite, on laisse tiédir avant de le coiffer de crème froide à la pistache bien prise.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Chemiser un moule 15 × 20 cm, préchauffer le four à 180 °C, écraser les bananes puis les mélanger avec œuf, lait et vanille. Technique : Ajouter farine d’avoine, cacao et fleur de sel, mélanger brièvement, puis incorporer les pépites de chocolat en gardant une petite poignée pour le dessus. Cuisson : Verser la pâte dans le moule, lisser, parsemer du reste de pépites et cuire 20 à 25 minutes, jusqu’à ce que le centre reste souple. Finition : Laisser tiédir dans le moule ; fouetter le skyr, la purée de pistache et le sucrant jusqu’à une crème lisse, puis garder au frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 40 min 🔍 Le secret de l’expert Bananes très mûres, peu de farine, cuisson courte ; skyr frais. ✨ Le twist gourmand : Pistaches torréfiées, sirop d’érable et fleur de sel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas surcuire, ni napper la crème sur brownie chaud.

Servir et garder ce brownie

Brownie tiède, crème bien froide ; tout se garde séparément trois jours au réfrigérateur, dans des boîtes fermées.