Ce gâteau qui pleure turc ultra fondant embaume la maison le dimanche… et devient irrésistible avec ce geste le lendemain

Le dimanche, ce gâteau qui pleure turc embaume la maison de cacao et attend sagement le réfrigérateur. Le lendemain, sa génoise imbibée et ses couches fondantes réservent une surprise à la première coupe.

Le dimanche après-midi, quand le plat rectangulaire entre au four, la maison se remplit d’odeur de cacao chaud. En vingt minutes, la génoise gonfle, la surface se craquelle et tout le monde sait qu’un gâteau très chocolat arrive.

On parle ici du gâteau qui pleure turc : génoise cacao, lait tiède versé dessus, nuage de crème fouettée et ganache qui coule en larmes fines. Un dessert du dimanche que le réfrigérateur rend encore meilleur le lendemain.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la génoise cacao : 4 œufs, 120 g sucre, 100 g farine, 30 g cacao non sucré, 1 sachet levure, 1 pincée sel.

✅ Pour le lait d’imbibage : 300 ml lait entier ou demi‑écrémé, 1 c. à café extrait de vanille.

✅ Pour la crème fouettée : 400 ml crème liquide entière bien froide, 40 g sucre glace, 1 c. à café vanille.

✅ Pour la ganache chocolat et le décor : 150 g chocolat noir pâtissier, 150 ml crème liquide entière, 100 ml lait, 1 pincée sel, copeaux chocolat, noix de coco, noisettes ou framboises.

Le gâteau qui pleure turc : trois couches et un parfum de cacao chaud

Ce gâteau qui pleure turc, ou Ağlayan pasta, joue sur trois étages : génoise cacao imbibée, crème fouettée aux pics souples et ganache nappante qui laisse couler des larmes de chocolat.

On reste sur des produits de placard : œufs, farine, cacao, lait, crème, chocolat noir pâtissier. Un fouet électrique, un plat rectangulaire et un simple réfrigérateur suffisent.

La méthode inratable pour un gâteau qui pleure bien imbibé

Pour la génoise, on fouette longuement œufs et sucre jusqu’à mousse pâle, puis on ajoute les poudres tamisées. Cuisson à 180 °C pendant 20 à 22 minutes ; le centre doit rebondir légèrement.

Quand le biscuit est tiède, on le pique puis on verse le lait vanillé à peine tiède en plusieurs fois. On laisse la capillarité de la mie agir, on refroidit, on étale la crème fouettée froide, puis on nappe avec la ganache tiédie, fluide mais non brûlante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Monter œufs et sucre, ajouter farine, cacao, levure, sel, verser dans un plat beurré. Technique : Cuire à 180 °C 20–22 minutes, laisser tiédir, piquer puis arroser de lait vanillé tiède en plusieurs fois. Cuisson : Refroidir complètement, monter la crème très froide avec le sucre glace, étaler sur la génoise imbibée. Finition : Préparer la ganache, la laisser tiédir puis napper la crème ; couvrir et placer au frais une nuit.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Repos 12 h 🔍 Le secret de l’expert Lait tiède et repos au froid assurent une mie fondante. ✨ Le twist gourmand : Un trait de café fort dans le lait booste le cacao. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne verser jamais ganache chaude ou lait bouillant sur le gâteau.

Comment servir l’Ağlayan pasta le lendemain et jouer les variantes

Après 4 heures de repos, et mieux une nuit complète, le gâteau se découpe en carrés nets. On le sert bien froid, parsemé de noix de coco, noisettes ou framboises. Il se garde 2 à 3 jours au réfrigérateur, couvert.