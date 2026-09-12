Ce gratin express aux courgettes et au fromage a détrôné la tartiflette chez nous, grâce à un détail de cuisson étonnant

Un soir de semaine, ces courgettes farcies au reblochon préparées à la va-vite ont retourné l’ambiance du dîner familial. Quel secret rend ce plat façon tartiflette plus léger mais irrésistible ?

On croyait faire un dîner vite fait avec ces courgettes farcies au reblochon : toute la famille en redemande

Quand le plat sort du four, une odeur de reblochon chaud envahit la cuisine, entre tartiflette et gratin de fin d’été. Sous la croûte dorée, les courgettes farcies cachent une farce fondante, fumée par les lardons, qui fait saliver tout le monde.

On pensait servir un simple dîner de flemme, sans viande hachée ni prise de tête. Pourtant, ces courgettes farcies au reblochon et aux lardons sont devenues le nouveau plat familial réconfortant, celui que les enfants réclament désormais à la place de la tartiflette.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 courgettes longues, bien fermes, à évider pour la farce

✅ 150 g de lardons fumés, 1 gros oignon, 1 à 2 gousses d’ail

✅ 1/2 reblochon (environ 220 g), 2 c. à soupe de crème fraîche

✅ 2 c. à soupe de chapelure, huile d’olive, persil ou thym, sel, poivre

Pourquoi ces courgettes farcies au reblochon font l’unanimité à la maison

Ces courgettes farcies au reblochon ont tout d’un plat familial réconfortant, mais en version vite faite. Courgettes longues évidées, farce lardons–oignons bien dorée, reblochon coulant : la double cuisson au four puis à la poêle concentre les sucs, évite l’eau au fond du plat et donne une texture fondante qui fait l’unanimité.

La méthode express en 4 étapes pour des courgettes farcies qui ne rendent pas d’eau

On suit un fil simple : sécher les courgettes au four, concentrer la farce à la poêle, puis laisser le reblochon couler juste ce qu’il faut. En moins de 40 minutes, le plat sort du four, prêt à être posé tel quel sur la table.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les courgettes en deux, les évider en gardant 1 cm de chair, les poser dans un plat huilé et précuire 15 minutes à 200 °C, face coupée vers le haut. Technique : Faire revenir les lardons sans matière grasse, ajouter l’oignon et l’ail émincés, puis la chair de courgette hachée ; cuire jusqu’à évaporation de l’eau et oignons bien dorés. Cuisson : Hors du feu, mélanger la farce avec la crème, les herbes et la moitié du reblochon en dés ; garnir généreusement les coques précuites et couvrir du reste de reblochon plus chapelure. Finition : Enfourner 12 à 15 minutes à 200 °C, sans couvrir, jusqu’à fromage bien coulant et surface gratinée ; laisser reposer 5 minutes avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 35-40 min 🔍 Le secret de l’expert Double cuisson des courgettes et farce bien dorée chassent l’eau et concentrent les saveurs fumées des lardons et du reblochon. ✨ Le twist gourmand : Ajouter des dés de reblochon dans la farce et un peu de chapelure dessus pour un cœur filant et une croûte croustillante. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter de garnir des courgettes presque crues ou de couvrir le plat, sous peine de les voir rendre trop d’eau.

Variantes et questions pratiques autour de ces courgettes farcies au reblochon

Sans lardons, des champignons poêlés font une farce végétarienne gourmande. Les restes se réchauffent au four doux.