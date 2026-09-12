Apéro : ces samoussas poire, bleu et noix font oublier les chips, mais ne ratez pas ce geste au four

Quand ces samoussas poire, bleu et noix arrivent sur la table, le bol de chips reste oublié. Entre coque fine croustillante et garniture fondante, un détail change tout.

Sur la table basse, le bol de chips reste intact ; à côté, une assiette de triangles dorés se vide à vue d’œil. Une fine odeur de beurre chaud, de fruits caramélisés et de fromage fondu flotte encore, pendant que la brick craque nettement sous les doigts.

Ce sont ces samoussas poire, bleu et noix qui ont changé l’apéritif à la maison : plus on les sert, moins les invités touchent aux biscuits salés. On mord dans une coque fine et croustillante, puis le cœur mêle poire fondante, bleu puissant et noix croquantes. Reste à maîtriser ce contraste.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 6 feuilles de brick, coupées en deux, pour former 12 triangles

✅ 2 poires mûres mais fermes, soit environ 250 à 300 g de chair

✅ 120 g de fromage bleu et 60 g de cerneaux de noix

✅ 1 c. à s. de miel, 20 g de beurre fondu, poivre noir, thym séché

Pourquoi ces samoussas poire, bleu et noix font oublier les chips

Dans ces bouchées, tout repose sur l’équilibre du trio samoussas poire bleu noix. La poire précuite au miel reste moelleuse sans détremper la brick. Le bleu donne du caractère, les noix prolongent le croquant jusque dans le cœur.

Résultat : un samoussa apéritif qui se tient, ne graisse pas les doigts et remplace les chips. Avec 2 à 3 pièces par personne, on a une recette apéro original qui change la table sans prise de tête.

Pas à pas : réussir les samoussas poire, bleu et noix

Pour garder une garniture fondante qui ne perce pas la brick, quelques gestes suffisent. On travaille les poires à la poêle, on ajoute le bleu seulement tiède, puis on soigne le pliage en triangles avant de glisser au four.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préparer la garniture : poires en petits dés, revenues 4 à 5 min avec le miel, les noix, le thym et le poivre, puis laissées à tiédir. Technique : Sur chaque demi-feuille de brick repliée en bande, déposer 1 cuillère de garniture centrée, ajouter le bleu émietté, puis plier en triangles serrés. Cuisson : Préchauffer le four à 190 °C chaleur tournante, aligner les samoussas sur une grille recouverte de papier cuisson, badigeonner de beurre fondu et cuire 15 à 18 min. Finition : Laisser reposer 3 à 4 min sur la grille, puis servir les samoussas tièdes, coque craquante et cœur coulant au bleu.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 35 min 🔍 Le secret de l’expert La précuisson des poires évacue l’excès d’eau ; ajoutées tièdes au bleu, elles gardent un cœur fondant sans fuir. ✨ Le twist gourmand : Juste avant de servir, ajouter quelques grains de fleur de sel et un filet de miel sur le dessus. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas garnir avec des poires très mûres non précuites, ni surcharger les bricks ; elles se ramolliraient sur le plat.

Variantes et accompagnements pour un samoussa apéritif chic

On peut remplacer les noix par des noisettes, ajouter un peu de jambon cru, ou servir avec raisins et jeunes pousses. D’ailleurs, ces feuilles de brick croustillantes supportent très bien un chutney de figues ou quelques grains de raisin à côté pour un apéritif dînatoire.