Dimanche soir : ce gratin courgettes-jambon sans béchamel a conquis ma tribu quand j’ai changé un seul geste
Dimanche soir de rentrée, ce gratin de courgettes jambon express sans béchamel réunit toute la table en moins d’une heure. Trois gestes simples suffisent à le rendre fondant et jamais aqueux, mais ils se jouent bien avant l’entrée au four.
Le dimanche soir, l’odeur du fromage qui gratine finit de remplir la cuisine pendant que le four ronronne. Sous la croûte dorée, les courgettes restent fondantes mais se tiennent, le jambon se mêle aux œufs et à la crème, et on entend déjà les assiettes qui s’entrechoquent autour de la table.
Ce gratin de courgettes jambon express est devenu le rituel de rentrée : rapide, économique et assez léger pour ne pas plomber la nuit. Sans béchamel, la liaison œufs-crème bien assaisonnée met tout le monde d’accord.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 900 g de courgettes + 1 petite gousse d’ail
- ✅ 3 œufs + 15 cl de crème fraîche légère
- ✅ 4 tranches de jambon blanc (160 g) + 120 g de fromage râpé (emmental, comté ou gruyère)
- ✅ 1 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre, muscade, 1/2 c. à café de moutarde douce (optionnelle)
Le gratin qui a remplacé tous les autres dimanches soir
Avec 900 g de courgettes, 4 tranches de jambon blanc et une poignée de fromage râpé (emmental, comté ou gruyère), on obtient un plat complet qui coche les cases du gratin de courgettes du dimanche soir. Les courgettes, coupées finement puis dégorgées quelques minutes au sel, restent fermes. Le jambon en lanières apporte le réconfort, la crème et les œufs lient le tout sans lourdeur. Résultat : un gratin moelleux dessous, bien gratiné dessus, loin des versions fades et aqueuses.
Pas à pas : le gratin de courgettes-jambon en 30 minutes chrono
La clé d’un gratin courgettes jambon œufs crème réussi, c’est la gestion de l’eau. On sale les rondelles 10 minutes pour les faire dégorger, puis on les saisit 5 à 8 minutes avec l’ail dans un peu d’huile. Pendant ce temps, on bat œufs, crème, muscade, poivre, moitié du fromage et jambon ; une demi-cuillère de moutarde douce relève l’ensemble.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Couper les courgettes en fines rondelles, les saler, laisser dégorger 10 min puis les essuyer.
- Technique : Faire revenir l’ail dans l’huile, ajouter les courgettes et les saisir 6 à 8 min à feu vif.
- Cuisson : Préchauffer le four à 200 °C ; fouetter œufs, crème, muscade, poivre, moitié du fromage et jambon.
- Finition : Mélanger courgettes et liaison, verser dans un plat, couvrir du reste de fromage et gratiner 20 min.
Avance, conservation et lunch box du lundi midi
Ce gratin de courgettes jambon sans béchamel supporte très bien l’avance. Refroidi puis filmé, il se garde 48 h au réfrigérateur dans son plat ou un bocal en verre. Le lundi, une part se réchauffe au four ou au micro-ondes, toujours fondante.
Sources
En bref
- 🍽️ Dimanche soir de rentrée, ce gratin de courgettes jambon express sans béchamel s’impose comme plat familial réconfortant, entre fromage gratiné et légumes fondants.
- 🕒 La gestion de l’eau des courgettes, la liaison œufs-crème-jambon-fromage et un gratinage rapide à 200 °C garantissent un gratin de courgettes jambon réussi.
- 🤫 Entre gestes anti-eau, assaisonnement malin et croûte ultra-croustillante, ce gratin de courgettes du dimanche soir cache des secrets faciles à reproduire chez soi.
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