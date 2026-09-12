Dimanche soir : ce gratin courgettes-jambon sans béchamel a conquis ma tribu quand j’ai changé un seul geste

Dimanche soir de rentrée, ce gratin de courgettes jambon express sans béchamel réunit toute la table en moins d’une heure. Trois gestes simples suffisent à le rendre fondant et jamais aqueux, mais ils se jouent bien avant l’entrée au four.

Le dimanche soir, l’odeur du fromage qui gratine finit de remplir la cuisine pendant que le four ronronne. Sous la croûte dorée, les courgettes restent fondantes mais se tiennent, le jambon se mêle aux œufs et à la crème, et on entend déjà les assiettes qui s’entrechoquent autour de la table.

Ce gratin de courgettes jambon express est devenu le rituel de rentrée : rapide, économique et assez léger pour ne pas plomber la nuit. Sans béchamel, la liaison œufs-crème bien assaisonnée met tout le monde d’accord.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 900 g de courgettes + 1 petite gousse d’ail

✅ 3 œufs + 15 cl de crème fraîche légère

✅ 4 tranches de jambon blanc (160 g) + 120 g de fromage râpé (emmental, comté ou gruyère)

✅ 1 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre, muscade, 1/2 c. à café de moutarde douce (optionnelle)

Le gratin qui a remplacé tous les autres dimanches soir

Avec 900 g de courgettes, 4 tranches de jambon blanc et une poignée de fromage râpé (emmental, comté ou gruyère), on obtient un plat complet qui coche les cases du gratin de courgettes du dimanche soir. Les courgettes, coupées finement puis dégorgées quelques minutes au sel, restent fermes. Le jambon en lanières apporte le réconfort, la crème et les œufs lient le tout sans lourdeur. Résultat : un gratin moelleux dessous, bien gratiné dessus, loin des versions fades et aqueuses.

Pas à pas : le gratin de courgettes-jambon en 30 minutes chrono

La clé d’un gratin courgettes jambon œufs crème réussi, c’est la gestion de l’eau. On sale les rondelles 10 minutes pour les faire dégorger, puis on les saisit 5 à 8 minutes avec l’ail dans un peu d’huile. Pendant ce temps, on bat œufs, crème, muscade, poivre, moitié du fromage et jambon ; une demi-cuillère de moutarde douce relève l’ensemble.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les courgettes en fines rondelles, les saler, laisser dégorger 10 min puis les essuyer. Technique : Faire revenir l’ail dans l’huile, ajouter les courgettes et les saisir 6 à 8 min à feu vif. Cuisson : Préchauffer le four à 200 °C ; fouetter œufs, crème, muscade, poivre, moitié du fromage et jambon. Finition : Mélanger courgettes et liaison, verser dans un plat, couvrir du reste de fromage et gratiner 20 min.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif ≈30 min 🔍 Le secret de l’expert Dégorger puis saisir les courgettes limite l’eau, aide les œufs à coaguler et donne un gratin fondant qui se tient. ✨ Le twist gourmand : Parsemer le dessus de chapelure mêlée au fromage et de quelques noisettes pour une croûte très croustillante. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre les courgettes crues et pleines d’eau dans le plat : le gratin se noie et la liaison ne prend pas.

Avance, conservation et lunch box du lundi midi

Ce gratin de courgettes jambon sans béchamel supporte très bien l’avance. Refroidi puis filmé, il se garde 48 h au réfrigérateur dans son plat ou un bocal en verre. Le lundi, une part se réchauffe au four ou au micro-ondes, toujours fondante.