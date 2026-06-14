« J’ai sorti deux courgettes du bac à 19 h » : ce gratin filant qui évite la panique du dîner en moins d’une heure

Deux courgettes qui traînent au fond du frigo, 19 h passées et zéro envie de cuisiner. Ce gratin de courgettes au fromage filant promet pourtant un dîner familial prêt en moins d’une heure.

« J’ai sorti deux courgettes du bac à 19 h » : le gratin doré et filant qui met toute la famille d’accord en moins d’une heure

À 19 h passées, la cuisine sent encore le jour de travail ; le frigo semble vide, à part deux grosses courgettes oubliées dans le bac à légumes. Dix minutes plus tard, une odeur de fromage chaud et de crème monte déjà, promesse d’un gratin qui change la soirée.

Le dessus sera bien gonflé, la croûte gratinée, le centre moelleux sans eau, avec cette mozzarella filante qui s’étire à la cuillère. On part simplement de deux courgettes, mais la vraie question est là : comment obtenir ce résultat en moins d’une heure, sans stress ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 grosses courgettes (700 à 800 g) + 3 œufs

✅ 20 cl de crème fraîche entière + 150 g de ricotta

✅ 120 g de mozzarella râpée, 80 g de comté, 40 g de parmesan

✅ 1 c. à s. de Maïzena, 1 gousse d’ail, muscade, sel, poivre, beurre pour le plat

19 h, deux courgettes au fond du bac : le scénario qu’on connaît tous

On rentre tard, on ouvre le frigo, et elles sont là : deux courgettes un peu fatiguées. Plutôt que des pâtes, on vise un gratin de courgettes rapide et familial : avec 2 courgettes bien traitées, on obtient un vrai plat complet, sans ce fameux bain de jus fade.

La recette du gratin de courgettes à la mozzarella filante (pour 4 personnes)

Pour un gratin de courgettes au fromage filant qui ne rend pas d’eau, tout se joue en deux gestes. D’abord, on fait dégorger les courgettes râpées ou en fines lamelles à la mandoline avec un peu de sel, puis on les presse dans un torchon. Ensuite, on prépare un appareil à gratin : un liant œufs, crème, ricotta, Maïzena, qui fixe l’eau en chaleur tournante et dore le dessus par réaction de Maillard.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver, râper ou trancher finement les courgettes ; saler, laisser dégorger 10 à 15 minutes, bien presser. Technique : Fouetter œufs, crème, ricotta, Maïzena ; ajouter ail, muscade, sel, poivre, parmesan et 2/3 du mélange mozzarella-comté. Cuisson : Mélanger courgettes et appareil, verser dans un plat beurré (3 à 4 cm d’épaisseur), parsemer du reste de fromage, cuire 25 à 30 minutes à 190 °C puis 3 minutes de gril. Finition : Laisser 5 minutes de repos hors du four, puis servir le gratin de courgettes sans eau avec salade.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps < 1 h 🔍 Le secret de l’expert Le sel fait dégorger les courgettes, le mélange œufs-crème-ricotta-Maïzena retient ensuite l’eau dans le gratin. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un crumble panko-parmesan et un filet d’huile d’olive avant le gril. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas dégorger les courgettes ni couvrir le gratin : résultat garanti plein d’eau.

Twists gourmands et conservation sans prise de tête

Restes au frais 2 jours, réchauffés 10 min à 160 °C, ou twistés avec feta.