Apéro d’été : ce spritz maison à base de deux fruits rouges surprend tout le monde, vos invités exigent la recette

Un soir d’été sur la terrasse, un spritz industriel un peu plat a laissé place à un spritz cassis groseille aux fruits rouges frais. En quelques gorgées, les invités ont réclamé la recette de cet apéritif ultra simple qui change l’ambiance.

On servait toujours le même apéritif l’été : le jour où du cassis et de la groseille sont tombés dans le spritz, les invités ont voulu la recette

Les glaçons tintaient, la terrasse sentait le soleil, mais dans les verres, c’était toujours le même spritz industriel un peu trop sucré. On grignotait, sans vraie surprise.

Un soir, on a versé un trait de crème de cassis et de sirop de groseille au fond des verres avant le prosecco. Le premier « spritz cassis groseille » a éclipsé tous les autres apéros.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 120 ml de crème de cassis de qualité

✅ 60 ml de sirop de groseille

✅ 1 bouteille de prosecco (75 cl) bien frais

✅ Zeste d’1 citron jaune non traité, fruits rouges frais et glaçons

Pourquoi ce spritz cassis-groseille a fait oublier tous mes autres apéros

Ce « spritz cassis-groseille zeste de citron » garde la fraîcheur du spritz maison, mais avec le pep’s des fruits rouges. Cassis pour la rondeur, groseille pour l’acidité, citron pour le nez : un spritz maison sans amertume, vif et très parfumé.

Les bons ingrédients pour un spritz cassis-groseille vraiment parfumé

Pour un cocktail prosecco cassis groseille réussi, on mise sur peu d’ingrédients mais bien choisis : crème de cassis fruitée, sirop de groseille peu sucré, prosecco brut bien frais, citron jaune non traité et quelques groseilles fraîches en garniture.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mettre le prosecco au frais, puis remplir quatre grands verres de glaçons. Technique : Verser dans chaque verre 30 ml de crème de cassis et 15 ml de sirop de groseille. Cuisson : Ajouter délicatement le prosecco bien frais jusqu’aux deux tiers du verre, sans verser trop vite. Finition : Prélever un zeste de citron jaune, frotter le bord du verre avec, le glisser dans le spritz, ajouter groseilles et cassis, puis servir aussitôt.

👨‍🍳 Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 5 min 🔍 Le secret de l’expert Le zeste frotté sur le bord du verre crée une émulsion aromatique : les huiles essentielles se collent aux bulles du prosecco et amplifient les parfums de cassis et de groseille. ✨ Le twist gourmand : Laisser les groseilles macérer cinq minutes dans un peu de crème de cassis au fond du verre : cette macération express les gorge de parfum ; ajouter 1–2 cl de liqueur de fleur de sureau pour une touche florale. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser le prosecco dans un verre tiède et sans glace : les bulles s’échappent, l’alcool chauffe et la crème de cassis trop sucrée rend le cocktail lourd.

Variantes : version légère, grande carafe et twist basilic-fraise

Pour une grande tablée, on garde le même ratio dans une carafe : crème de cassis, sirop de groseille, puis prosecco versé au dernier moment sur beaucoup de glace. Variante douce ? Remplacer la moitié du prosecco par une cuvée sans alcool et un peu d’eau pétillante, ou ajouter fraises et basilic pour un apéritif été fruits rouges très italien. Alcool à consommer avec modération.