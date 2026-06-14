Marre des recettes compliquées ? Ces 3 desserts au chocolat à 2 ingrédients vont ringardiser vos livres de pâtisserie
Vous rêvez d’un dessert au chocolat 2 ingrédients quand la flemme de pâtisser frappe fort ? Ces trois idées ultrarapides transforment une simple tablette en miracle de fin de repas.
Une casserole qui cliquette, l’odeur de chocolat noir qui monte, et presque rien sur le plan de travail. Pas de farine, pas de sucre ajouté, pas de longue liste à cocher. Juste une tablette qui fond doucement, un fruit ou des œufs en renfort.
Quand la flemme de pâtisser rencontre une envie urgente de cacao, ces trois douceurs au chocolat à 2 ingrédients changent tout. Une mousse fraîche, un gâteau dense, des carrés fondants façon fudge : trois recettes express, mais un résultat de pâtissier.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 600 g de chocolat noir pâtissier
- ✅ 1 petite boîte de pêches au sirop (240 g égouttés)
- ✅ 4 œufs frais
- ✅ 2 bananes très mûres (environ 250 g de chair)
Marre des recettes à rallonge ? 3 desserts au chocolat à 2 ingrédients (et rien de plus)
Les listes d’ingrédients qui s’étirent sur deux colonnes donnent envie de refermer le livre. Ici, un dessert au chocolat 2 ingrédients suffit : du chocolat noir pâtissier, et soit des pêches au sirop, soit des œufs, soit des bananes très mûres. Chaque duo construit seul la texture, du mousseux au cœur fondant.
Les 3 duos magiques : ce que vous pouvez faire avec un simple chocolat noir
Les pêches mixées en purée fine apportent eau et fibres ; fouettées avec le chocolat fondu au bain-marie ou au micro-ondes, elles créent une émulsion lisse qui se tient au froid. Les œufs séparés donnent un gâteau sans farine : jaunes pour le moelleux, blancs montés en neige pour le volume. La banane, elle, sucre, parfume et épaissit les carrés façon fudge.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Égoutter et mixer les pêches, séparer blancs et jaunes, écraser très finement les bananes mûres.
- Technique : Casser 200 g de chocolat par recette et le faire fondre doucement, au bain-marie ou au micro-ondes.
- Cuisson : Mélanger chocolat tiède et fruits ou œufs selon le duo, sans précipitation, jusqu’à texture lisse et homogène.
- Finition : Verser en verrines, dans un moule chemisé ou un petit plat tapissé de papier cuisson, puis laisser cuire ou prendre au froid.
Le carnet de chef : 4 règles d’or pour réussir tous vos desserts chocolat 2 ingrédients
La mousse et les carrés se gardent deux jours au frais ; le gâteau se sert plutôt le jour même, en parts fines ou en petites bouchées.
En bref
- 🍫 Envie urgente de cacao et peu de temps en cuisine, ces trois douceurs au chocolat à 2 ingrédients promettent un rendu digne d’une pâtisserie.
- ⏱ Chaque dessert au chocolat 2 ingrédients suit les mêmes gestes simples : fonte douce, mélange précis, puis cuisson ou prise au froid selon la recette.
- ✨ Astuces de chef, erreurs fatales à éviter et petits twists gourmands viennent renforcer ces recettes minimalistes, pour un résultat plus étonnant qu’on ne l’imagine.
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