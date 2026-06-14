Marre des recettes compliquées ? Ces 3 desserts au chocolat à 2 ingrédients vont ringardiser vos livres de pâtisserie

Vous rêvez d’un dessert au chocolat 2 ingrédients quand la flemme de pâtisser frappe fort ? Ces trois idées ultrarapides transforment une simple tablette en miracle de fin de repas.

Une casserole qui cliquette, l’odeur de chocolat noir qui monte, et presque rien sur le plan de travail. Pas de farine, pas de sucre ajouté, pas de longue liste à cocher. Juste une tablette qui fond doucement, un fruit ou des œufs en renfort.

Quand la flemme de pâtisser rencontre une envie urgente de cacao, ces trois douceurs au chocolat à 2 ingrédients changent tout. Une mousse fraîche, un gâteau dense, des carrés fondants façon fudge : trois recettes express, mais un résultat de pâtissier.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de chocolat noir pâtissier

✅ 1 petite boîte de pêches au sirop (240 g égouttés)

✅ 4 œufs frais

✅ 2 bananes très mûres (environ 250 g de chair)

Marre des recettes à rallonge ? 3 desserts au chocolat à 2 ingrédients (et rien de plus)

Les listes d’ingrédients qui s’étirent sur deux colonnes donnent envie de refermer le livre. Ici, un dessert au chocolat 2 ingrédients suffit : du chocolat noir pâtissier, et soit des pêches au sirop, soit des œufs, soit des bananes très mûres. Chaque duo construit seul la texture, du mousseux au cœur fondant.

Les 3 duos magiques : ce que vous pouvez faire avec un simple chocolat noir

Les pêches mixées en purée fine apportent eau et fibres ; fouettées avec le chocolat fondu au bain-marie ou au micro-ondes, elles créent une émulsion lisse qui se tient au froid. Les œufs séparés donnent un gâteau sans farine : jaunes pour le moelleux, blancs montés en neige pour le volume. La banane, elle, sucre, parfume et épaissit les carrés façon fudge.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Égoutter et mixer les pêches, séparer blancs et jaunes, écraser très finement les bananes mûres. Technique : Casser 200 g de chocolat par recette et le faire fondre doucement, au bain-marie ou au micro-ondes. Cuisson : Mélanger chocolat tiède et fruits ou œufs selon le duo, sans précipitation, jusqu’à texture lisse et homogène. Finition : Verser en verrines, dans un moule chemisé ou un petit plat tapissé de papier cuisson, puis laisser cuire ou prendre au froid.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 10 min 🔍 Le secret de l’expert Le chocolat noir apporte gras et cacao ; on lui ajoute soit l’eau et les fibres des pêches, soit les protéines des œufs, soit les fibres sucrées de la banane. En refroidissant ou en cuisant, ce duo se fige et donne mousse, gâteau ou fudge. ✨ Le twist gourmand : Si on accepte un troisième ingrédient, on pense zeste de citron vert sur la mousse, fleur de sel sur le gâteau, noisettes grillées sur les carrés. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais verser une purée glacée dans un chocolat brûlant, ni casser les blancs montés en mélangeant trop fort, ni choisir des bananes encore jaunes.

Le carnet de chef : 4 règles d’or pour réussir tous vos desserts chocolat 2 ingrédients

La mousse et les carrés se gardent deux jours au frais ; le gâteau se sert plutôt le jour même, en parts fines ou en petites bouchées.