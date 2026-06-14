Poulet au barbecue : ce fruit sucré dans la marinade a tout changé, mes amis s'invitent chaque dimanche

Un simple dimanche de barbecue, ces brochettes de poulet à l’ananas ont mis fin aux morceaux secs et carbonisés. En quelques gestes précis, le sucré-salé transforme la grille en aimant à invités.

J’ai osé l’ananas avec du poulet mariné au barbecue : depuis, mes amis trouvent toujours une excuse pour s’inviter le dimanche

Dimanche, les braises rougissent, les verres tintent, et l’air sent déjà le charbon chaud. Sur la grille, on aligne des brochettes brillantes, entre dés de poulet dorés et cubes d’ananas juteux parfumés au miel et au citron vert.

À la première bouchée, le sucré-salé claque : la chair croustille dehors, reste tendre dedans, le fruit caramélise sans sécher. Depuis qu’on ose ces brochettes de poulet à l’ananas au barbecue, les amis trouvent toujours une excuse pour revenir ; autant les réussir comme un pro.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de blanc de poulet en cubes d’environ 3 cm

✅ 1 ananas frais (≈ 500 g de chair) coupé en cubes

✅ Marinade : miel, citrons verts, sauce soja, huile, ail, gingembre, paprika, piment, sel, poivre

✅ 8 à 10 piques à brochettes + riz, semoule ou salade croquante

Le duo poulet–ananas qui change tout au barbecue

Sur ces brochettes, chaque élément a un rôle. Le poulet absorbe la marinade miel–citron vert–sauce soja et garde une chair moelleuse, pendant que l’ananas apporte le jus et les sucres nécessaires à une jolie caramélisation. À la cuisson, sur de simples piques à brochettes, ce duo crée un contraste croquant-fondant qui sent les vacances.

La marinade et la cuisson pour un poulet doré mais jamais sec

Pour la marinade, on mélange 3 c. à s. de miel, jus et zeste de 2 citrons verts, 3 c. à s. de sauce soja, 2 c. à s. d’huile, ail, gingembre, paprika, piment doux, sel, poivre. Les cubes reposent de 15 min (version express) à 2 h, puis cuisent sur des braises rouges, chaleur moyenne, afin que la réaction de Maillard dore la surface sans brûler les sucres.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Tailler le poulet en cubes de 3 cm, mélanger tous les ingrédients de la marinade et enrober soigneusement la viande. Technique : Réserver un peu de marinade propre, laisser reposer le poulet 10 à 15 min (ou jusqu’à 2 h au frais) et couper l’ananas en cubes de taille identique. Cuisson : Allumer le barbecue, viser des braises rouges et une chaleur moyenne, huiler légèrement la grille puis cuire les brochettes 10 à 14 min en les retournant toutes les 2 à 3 min. Finition : Badigeonner avec la marinade propre pour un laquage brillant, vérifier que le cœur n’est plus rosé et servir aussitôt avec un trait de citron vert.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 15 min + marinade + 10–14 min 🔍 Le secret de l’expert L’équilibre miel, sauce soja et citron vert assaisonne en profondeur et garde une chair moelleuse pendant la cuisson. ✨ Le twist gourmand : Ajouter poivron rouge et une pointe de curry doux. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire sur des flammes trop vives ou badigeonner avec une marinade ayant touché le poulet cru.

Accompagnements, variantes et plan B sans jardin

Servir avec riz, semoule aux herbes ou salade concombre-menthe ; sans jardin, passer les mêmes brochettes sous le gril du four ou sur une plancha bien chaude.