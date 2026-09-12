Invités à la maison ? Ce cheesecake salé au chèvre sans four, prêt en 20 min, m’a fait passer pour un chef

Invités à la maison et à peine 20 minutes devant vous ? Ce cheesecake salé au chèvre frais transforme un simple soir pressé en entrée froide qui ressemble à un plat de chef.

Cheesecake salé au chèvre frais : l’entrée bluffante prête en 20 minutes

Sur la table, on dirait un gâteau de pâtisserie : surface blanche et lisse, couronne de tomates brillantes. Quand le couteau s’enfonce, il traverse d’abord une couche croustillante, puis un cœur de fromage crémeux, bien froid. Personne n’imagine que cette entrée a été préparée en quelques gestes.

Pourtant, on connaît ces soirs où l’on rentre tard, avec des invités annoncés et zéro envie d’allumer le four. C’est précisément là que ce cheesecake salé, véritable entrée froide au chèvre, devient l’allié parfait : 20 minutes d’action, un peu de froid, et on passe pour un vrai chef.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 100 g de crackers ou biscottes nature, émiettés finement

✅ 60 g de beurre fondu

✅ 300 g de chèvre frais bien égoutté

✅ 200 g de skyr nature + 250 g de tomates cerises multicolores

Pourquoi ce cheesecake salé fait croire que vous êtes un chef (même un soir de semaine)

Visuellement, ce cheesecake salé au chèvre frais a tout d’une entrée de restaurant : bord net grâce au cercle à pâtisserie de 18 cm, hauteur généreuse, couleurs éclatantes des tomates cerises et du basilic frais. À la découpe, les parts se tiennent, preuve que base biscuitée et appareil sont parfaitement équilibrés ; on obtient ainsi un cheesecake salé facile avec un résultat qui en impose.

La méthode express : base biscuitée, appareil au chèvre et prise au froid

On prépare d’abord la base de ce cheesecake salé sans cuisson : crackers réduits en poudre, mêlés au beurre fondu jusqu’à obtenir un sable humide, puis fort tassement de la base au fond du cercle. Pendant qu’elle fige au congélateur, on fouette l’appareil au chèvre frais avec le skyr, les herbes et l’assaisonnement, avant de couler le tout et d’assurer la prise au froid au réfrigérateur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émietter finement les biscuits, les mélanger au beurre fondu et saler légèrement. Technique : Tapisser le cercle posé sur le plat, puis tasser fermement avec un verre. Cuisson : Laisser prendre la base au congélateur, fouetter chèvre, skyr et herbes, verser dessus. Finition : Réfrigérer au moins 1 h 20, démouler, puis ajouter tomates cerises et basilic.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 20 min + 1 h 30 de repos 🔍 Le secret de l’expert Le ratio biscuits / beurre et l’association chèvre frais–skyr garantissent une crème ferme, qui se tient simplement grâce au froid. ✨ Le twist gourmand : Assaisonner les tomates avec huile d’olive, sel et pointe de miel juste avant de les disposer. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter les fromages trop froids et un temps de repos écourté ; la crème s’affaisserait et la base se casserait.

Dressage, conservation et variantes pour encore plus d’effet waouh

Au dernier moment, on s’occupe du dressage des tomates cerises assaisonnées d’huile d’olive, de sel et d’une pointe de miel, puis du basilic frais. Le cheesecake salé tomates cerises basilic se garde une journée au réfrigérateur, filmé. On peut aussi le décliner en versions mini pour l’apéritif.