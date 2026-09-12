Cette cocotte de lentilles corail au lait de coco, plus fondante qu’un curry, prête en 30 min mais gare à cette erreur

Un soir de semaine, votre cocotte prend le relais et transforme lentilles corail, carottes et lait de coco en plat fondant. Quelle astuce permet ce moelleux sans surveillance ?

Dans la cocotte, l’oignon et l’ail suent doucement, les épices se réveillent, une odeur chaude de cumin et de coco vient tapisser la cuisine. Quelques minutes plus tard, les carottes se laissent attendrir et les lentilles corail se transforment en velours orangé. On entend à peine le frémissement du bouillon, mais on sait déjà que le dîner sera moelleux et rassurant.

Cette cocotte de lentilles corail au lait de coco joue dans la cour des grands currys, mais sans la liste d’épices à rallonge ni la sauce à surveiller. Tout cuit ensemble, en une seule cocotte, pendant que l’on met la table ou que l’on enlève son manteau. L’objectif : des lentilles corail carottes lait de coco ultra-fondantes, jamais pâteuses ni aqueuses. Comment obtenir ce moelleux sans effort ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de lentilles corail

✅ 500 g de carottes en fines rondelles

✅ 400 ml de lait de coco + 500 ml de bouillon de légumes

✅ 1 oignon, 2 gousses d’ail, épices et huile d’olive

Pourquoi cette cocotte de lentilles corail est plus fondante qu’un curry

Dans un curry classique, on jongle souvent entre plusieurs casseroles, un riz qui accroche et une sauce qui réduit trop vite. Ici, la cocotte joue les garde-du-corps : les lentilles corail cuisent directement avec les carottes, le bouillon de légumes et le lait de coco entier. Le résultat est plus onctueux qu’un dahl de lentilles corail en cocotte longue durée, pour une recette lentilles corail lait de coco facile.

Le secret tient au ratio généreux de liquide et à la cuisson à feu doux, à peine frémissante, cocotte seulement à moitié couverte. Les lentilles se tiennent tout en se délittant juste ce qu’il faut, la sauce reste nappante, jamais lourde.

La méthode “cocotte qui cuisine toute seule” en 4 étapes

Une fois la base aromatique lancée, la cocotte fait le reste. On suit toujours le même fil simple : faire revenir, ajouter lentilles et carottes, verser liquides, puis laisser mijoter sans stress.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Émincer l’oignon, hacher l’ail, éplucher les carottes et les couper en fines rondelles régulières. Technique : Dans une cocotte, faire suer oignon et ail dans l’huile d’olive, ajouter cumin, curcuma et concentré de tomate. Cuisson : Verser les lentilles corail rincées, les carottes, le bouillon et le lait de coco, porter à léger frémissement. Finition : Cuire 20 minutes à feu doux, en remuant une ou deux fois ; saler, poivrer puis laisser reposer 5 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ~30 min 🔍 Le secret de l’expert Les lentilles corail relâchent beaucoup d’amidon en cuisant ; c’est lui qui épaissit naturellement le bouillon. Avec près de quatre volumes de liquide pour un volume de lentilles et la richesse du lait de coco, la sauce enrobe chaque morceau sans sécher. Le repos hors du feu finit de fixer cette texture crémeuse. ✨ Le twist gourmand : Au moment de servir, un filet de jus et un peu de zeste de citron vert, des herbes fraîches et des graines de courge grillées apportent relief, fraîcheur et croquant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Geste à bannir : laisser bouillir fort avec trop peu de liquide ou ajouter tout le citron dès le départ ; les lentilles accrochent, se dessèchent et perdent leur fondant.

Accompagnements & variantes : transformer cette cocotte en plat complet

On sert cette cocotte fumante avec riz basmati, semoule ou bon pain ; un trait de citron vert et des herbes suffit. Au frais, elle gagne encore en parfum.