Steak haché à la poêle : ce geste interdit et cette température à respecter absolument si vous avez des enfants
Steak sec, fumée d’huile et risque de bactérie gâchent parfois le dîner, surtout avec des enfants. La cuisson steak haché cache pourtant une méthode simple à maîtriser.
Odeur de bœuf grillé, fumée, croûte dorée : un steak haché saisi met la table en éveil avant même d’arriver.
Mais entre steak sec, fumée qui pique et crainte de mal cuire pour un enfant ou une femme enceinte, la cuisson steak haché inquiète ; on peut pourtant la maîtriser facilement.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 4 steaks hachés pur bœuf 100–125 g (5 % ou 15 % MG)
- ✅ 2 c. à s. d’huile neutre + 20 g de beurre
- ✅ 1 c. à c. de sel fin et 1/2 c. à c. de poivre noir
- ✅ 1 gousse d’ail, quelques brins de thym ou herbes de Provence
Steak haché : bien choisir la viande
Un steak haché est une portion façonnée de bœuf, quand la viande hachée désigne de la viande passée au hachoir. Pour un résultat savoureux, on regarde le morceau, le taux de matières grasses 5 % ou 15 % et, sur l’étiquette, un rapport collagène/protéines < 12 %. Ensuite, on respecte la chaîne du froid : stockage dans la zone la plus froide du réfrigérateur, 0–4 °C, vers 2 °C pour la viande hachée.
Cuisson du steak haché à la poêle
On sort les steaks 10 minutes à l’avance, on les éponge puis on les huile très légèrement ; l’huile enveloppe la viande, pas le fond. Poêle en acier inoxydable ou antiadhésive, peu importe, à condition de bien préchauffer : sur l’inox, quelques gouttes d’eau qui « dansent » signalent la bonne température.
On pose le steak sans le déplacer pour lancer la réaction de Maillard et obtenir une croûte dorée. Temps de cuisson steak haché : 1 minute par face saignant, 2 à point, 3 bien cuit. Pour un steak haché surgelé, en cuisson directe sans décongélation, on saisit 1 minute par face puis 4–5 minutes à feu moyen, jusqu’à cuisson à cœur ; un thermomètre de cuisson doit afficher 70 °C pendant 2 minutes pour les personnes fragiles ou enceintes.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Sortir les steaks, les éponger, assaisonner de sel et poivre juste avant cuisson.
- Technique : Huiler finement chaque face, préchauffer la poêle sèche jusqu’au test des gouttes d’eau.
- Cuisson : Saisir 1 à 3 minutes par face selon la cuisson, baisser un peu le feu si ça colore trop.
- Finition : Laisser reposer 1 à 3 minutes sur assiette tiède, ajouter beurre, ail, herbes, servir.
Conservation et idées rapides
Steak haché frais ou surgelé : décongélation au réfrigérateur avant boulettes.
Sources
En bref
- 🍽️ Odeur de bœuf grillé, croûte dorée et risques pour enfants ou femmes enceintes entourent la cuisson steak haché à la poêle et au surgelé.
- 🔥 Gestes de préparation, temps de cuisson précis et contrôle de la température à cœur transforment un simple steak haché en plat juteux et rassurant.
- 🥄 Entre choix du taux de matières grasses, type de poêle et repos final, une méthode détaillée promet un résultat fondant sans fumée envahissante.
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