Apéro : ces feuilletés 3 ingrédients qui font croire à vos invités que ça vient du traiteur (attention à cette erreur)

En quelques feuilletés apéritifs jambon cru fromage, un simple apéro maison prend des allures de plateau de traiteur. Testée un soir entre amis, cette recette ultra rapide a littéralement bluffé tous les invités.

J’ai roulé du jambon cru et du fromage de montagne dans une pâte feuilletée : mes invités ont cru que ça venait du traiteur

Le parfum du jambon cru chaud, le fromage de montagne qui file et une pâte feuilletée qui craque sous le couteau : l’apéritif prend soudain un air très chic. Alignés sur un plateau, ces mini croissants bien dorés ressemblent à des pièces sorties du laboratoire d’un traiteur, alors qu’ils viennent du four.

On connaît tous ces apéros timides, où les biscuits sortent du paquet. Avec ces feuilletés apéritifs jambon cru fromage, c’est l’inverse ; les invités demandent d’où vient le plateau, persuadés qu’il a été commandé. Trois ingrédients, un bon roulage, une cuisson maîtrisée, et la table prend aussitôt des airs de soirée pro.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 rouleau de pâte feuilletée pur beurre (230 g)

✅ 120 g de jambon cru en tranches fines

✅ 120 g de fromage de montagne (cantal, comté…)

✅ 1 œuf, 1 c. s. d’eau et 400 g de tomates, ail, huile, miel pour la sauce

Ingrédients : la base jambon cru–fromage de montagne–pâte feuilletée

Pour cet effet soigné, on part d’une pâte feuilletée pur beurre froide, de fines tranches de jambon cru et d’un fromage de montagne qui fond sans inonder la pâte. Cantal entre-deux, comté ou tomme font merveille ; on évite les fromages très humides.

Pas à pas : comment rouler les feuilletés comme un pro

Le secret tient au contraste pâte froide/four brûlant à 200 °C. On déroule la pâte sur son papier, on la coupe en 16 triangles, puis on pose une lamelle de fromage et un morceau de jambon près de la base, en laissant un peu de bord nu.

Les mini croissants sont posés pointe en dessous, puis nappés d’œuf battu. Cette dorure provoque une belle coloration et ce croustillant brillant qui donne tout l’effet traiteur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Si on prépare la sauce, faire compoter 10 minutes tomates en dés, ail, huile, miel, sel et poivre, puis laisser refroidir. Technique : Dérouler la pâte froide sur son papier, couper en 16 triangles, déposer sur chaque base fromage et jambon cru. Cuisson : Placer les croissants roulés sur une plaque, pointe dessous, badigeonner d’œuf battu puis enfourner 15 à 20 minutes à 200 °C. Finition : Disposer sur un plateau autour du bol de sauce, ajouter roquette et poivre, servir très chaud.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 1 €/personne 🔍 Le secret de l’expert Pâte froide et four à 200 °C : l’eau du beurre et du fromage devient vapeur, soulève les couches de pâte et crée ce feuilletage croustillant. ✨ Le twist gourmand : Un trait de miel ou de moutarde douce sous le jambon ajoute une touche caramélisée, proche des bouchées de traiteur. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Surcharger en fromage ou choisir un fromage humide fait couler la garniture, détrempe la pâte et fait éclater les croissants au four.

Comment dresser un plateau façon traiteur, sans budget traiteur

Pour le service, on verse la sauce tomate refroidie dans un bol au centre d’un plat, puis on aligne les croissants en couronne. Un peu de roquette, quelques tours de poivre et un rosé bien frais ; l’apéro devient festif.

On peut même les préparer à l’avance : roulés, congelés crus sur la plaque, puis enfournés encore gelés en ajoutant deux ou trois minutes de cuisson. On varie ensuite les fromages de montagne, du cantal à la raclette, pour une prochaine fournée qui surprendra encore.