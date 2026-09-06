Cette recette apéro à l’airfryer détrône les chips : une boîte de thon et du riz suffisent pour tout faire disparaître

Marre du combo thon-riz en salade tiède et sans relief ? Ces boulettes de riz croustillantes au thon, dorées à l’airfryer, transforment un reste en apéro bluffant.

L’odeur est partie d’une boîte de thon ouverte à 19 h et d’un reste de riz un peu triste. Moins d’une heure plus tard, ça sentait le sésame grillé, la croûte dorée et le piment chaud ; autour du plateau, plus personne ne parlait, tout le monde croquait. Sous la dent, le riz jasmin croustillait avant de laisser place à un cœur de thon moelleux, lié par une pointe de mayonnaise japonaise.

On part d’un duo thon-riz plutôt banal pour arriver à de vraies boulettes de riz croustillantes au thon, façon bar à tapas japonais, sans friture ni vaisselle compliquée. Le secret tient en trois points : un riz qui se tient, une farce bien assaisonnée et une cuisson futée à l’airfryer. Reste à voir comment transformer cette boîte ouverte à la va-vite en plateau d’apéro qui disparaît en quelques minutes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 125 g de riz jasmin cuit et bien égoutté

cuit et bien égoutté ✅ 70 g de thon au naturel en boîte, très bien égoutté

✅ 40 g de mayonnaise Kewpie allégée

allégée ✅ Flocons de piment, oignon ou ail en poudre, sel, poivre, huile neutre, sésame, oignon nouveau

Les ingrédients de mes boulettes de riz croustillantes au thon

Pour une douzaine de bouchées, on joue la carte du parfum. Le riz jasmin apporte son côté floral et légèrement collant ; un autre riz blanc à grains moyens fonctionne aussi, voire un reste de riz nature de la veille. Le thon doit être égoutté presque à sec pour ne pas détremper la farce. La mayonnaise Kewpie, plus riche en umami, donne cette texture crémeuse qui fait fondre le cœur sans ramollir la croûte.

Autour, on construit la personnalité de l’apéro : flocons de piment dosés selon le public, oignon ou ail en poudre pour relever, graines de sésame grillées et oignon nouveau en finition. On peut glisser un peu de parmesan râpé ou un mini-cube de mozzarella pour une touche fromagère très gourmande.

Un riz qui se tient : le secret des boulettes qui ne s’ouvrent pas

Pour que les boulettes gardent leur forme dans l’airfryer, la base, c’est un riz bien cuit, puis soigneusement égoutté. On le laisse tiédir quelques minutes avant de l’écraser légèrement à la fourchette ; l’amidon se libère et joue le rôle de colle naturelle. Ensuite seulement, on ajoute le thon, la mayo, les épices, sel et poivre.

La texture idéale ? Une farce dense, humide mais compacte. Si le mélange semble sec, on ajoute une cuillère de mayo ; s’il paraît mou, on rajoute un peu de riz. Au façonnage, on serre les boulettes dans les mains comme une neige que l’on veut faire tenir. Un voile d’huile et une cuisson à 180 °C pendant 15 à 20 minutes suffisent pour obtenir une croûte dorée, surtout si on retourne les pièces à mi-cuisson.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire le riz jasmin, bien l’égoutter, le laisser tiédir puis l’écraser légèrement dans un saladier. Technique : Ajouter thon, mayonnaise, piment, oignon ou ail en poudre, sel, poivre ; mélanger jusqu’à farce homogène et compacte. Cuisson : Former 10 à 12 boulettes serrées, les déposer dans l’airfryer, les huiler, cuire 15 à 20 min à 180 °C en les retournant à mi-parcours. Finition : Parsemer de sésame grillé et d’oignon nouveau, ajouter éventuellement un trait de mayonnaise et servir aussitôt avec sauce soja ou citron vert.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 35 min 🔍 Le secret de l’expert Le riz tiède légèrement écrasé libère son amidon et colle les grains entre eux. La mayonnaise Kewpie, riche en jaune d’œuf, enrobe thon et riz pour un cœur crémeux. Le voile d’huile dans l’air chaud de l’airfryer active la réaction de Maillard : c’est lui qui crée cette croûte fine, dorée et ultra-croustillante. ✨ Le twist gourmand : Glisser un petit cube de mozzarella au centre de chaque boulette pour un cœur coulant, puis finir façon izakaya : filet de mayo, sésame, ciboule et quelques gouttes de sauce soja légèrement sucrée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Trop de mayo ou un thon mal égoutté détrempent la farce : la croûte ne se forme pas et les boulettes se fendent. Si le mélange coule, on ajoute du riz jusqu’à obtenir une texture compacte, puis on évite d’entasser les pièces dans l’airfryer pour laisser circuler l’air chaud.

Finitions, organisation et variantes qui font disparaître le plateau

On peut façonner les boulettes quelques heures à l’avance et les garder au frais, bien serrées sur une assiette filmée. Elles passeront directement à l’airfryer juste avant l’arrivée des invités. Pour les réchauffer sans perdre le croustillant, trois à quatre minutes à 180 °C suffisent.

Côté service, on les parsème juste avant de sésame grillé et d’oignon nouveau, puis on propose à côté sauce soja sucrée, sauce pimentée ou quartiers de citron vert. Pour varier, on remplace le piment par du paprika fumé, on mélange thon et saumon cuit, ou on reste très doux pour les enfants en misant seulement sur le poivre et le fromage. À 19 h, on ouvre la boîte ; avant 20 h, il ne reste plus rien sur le plat.