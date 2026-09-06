«Je ne fais plus que ce gâteau quand je reçois» : ce dessert breton au chocolat à préparer la veille bluffe vos invités

À mi-chemin entre gâteau et ganache, ce fondant au chocolat baulois transforme un simple dîner entre amis en escapade à La Baule. Préparé la veille, il mise sur une cuisson sous-cuite millimétrée et un long repos au froid pour un effet waouh garanti.

À la sortie du four, une odeur de chocolat chaud et de beurre demi-sel envahit la cuisine. La surface paraît presque fragile, comme une fine croûte qui cache un cœur sombre et moelleux. Quand on coupe la première part de ce fondant baulois, le couteau glisse dans une texture dense, presque ganache, qui rappelle les boîtes de gâteaux rapportées d’un week-end à La Baule.

Avec ce gâteau breton, on ne stresse plus avant l’arrivée des invités. On le prépare la veille, on le laisse prendre au froid et, le lendemain, on le pose sur la table comme un souvenir de vacances en Bretagne. Tout se joue sur une cuisson sous-cuite très précise et quelques gestes simples ; une fois qu’on les connaît, on ne fait plus que ce gâteau quand on reçoit.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de chocolat noir pâtissier (55 à 70 % de cacao)

✅ 180 g de beurre demi-sel (ou doux + 1 pincée de fleur de sel)

✅ 4 œufs + 120 g de sucre en poudre

✅ 30 g de farine (ou fécule de maïs / poudre d’amande)

Le gâteau qui sent les vacances à La Baule

Le fondant au chocolat baulois est une spécialité de La Baule, un gâteau breton à mi-chemin entre le gâteau et la ganache. Grâce au chocolat noir pâtissier et au beurre demi-sel, on obtient une texture compacte, crémeuse, très différente d’un simple moelleux. Le centre reste volontairement tremblant à la sortie du four, puis se fige au réfrigérateur en une masse lisse et fondante.

Dans ce gâteau fondant baulois, il y a peu de farine, presque pas de structure de biscuit. Tout repose sur le duo chocolat-beurre, soutenu par les œufs. C’est ce ratio qui donne cette sensation de truffe au chocolat à chaque bouchée. Pour un dessert pour recevoir, c’est un atout : la recette est courte, ne coûte pas plus cher qu’un bon gâteau au chocolat classique, mais le résultat fait immédiatement penser à une pâtisserie de vacances.

La recette du fondant baulois, pas à pas

Pour réussir cette recette de fondant baulois comme à La Baule, on surveille trois points : fondre le chocolat sans le brûler, ne pas faire mousser les œufs et accepter une cuisson partiellement crue. Le reste, c’est le réfrigérateur qui s’en charge avec un long repos.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Chemiser un moule rond de 20 cm avec du papier cuisson. Faire fondre doucement le chocolat et le beurre au bain-marie, puis laisser tiédir. Technique : Fouetter les œufs avec le sucre juste pour homogénéiser, sans les faire mousser, puis incorporer le mélange chocolat-beurre et la farine (ou fécule / poudre d’amande) pour obtenir une pâte lisse, lourde et brillante. Cuisson : Verser dans le moule et cuire 20 à 25 minutes à 170 °C ; les bords doivent être pris, le centre encore souple et tremblotant. Finition : Laisser refroidir complètement, puis placer au réfrigérateur au moins 6 à 8 heures avant de démouler et de couper en petites parts nettes.

On résiste à l’envie de prolonger la cuisson : une lame sèche signerait un simple gâteau au chocolat. Le cœur encore humide va se raffermir au froid, pour une prise au réfrigérateur digne d’une ganache.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 15 min + 25 min + 1 nuit 🔍 Le secret de l’expert Beaucoup de chocolat et de beurre, très peu de farine : la cuisson courte fige juste les œufs tandis que la prise au froid fait recristalliser doucement la matière grasse. On obtient ainsi une texture de ganache, dense et fondante, qui tient à la coupe sans jamais sécher. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une cuillère à café de café soluble dans le chocolat fondu, puis parsemer de noisettes torréfiées ou d’éclats de crêpes dentelle au moment du service pour une touche très bretonne. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Prolonger la cuisson jusqu’à ce qu’une lame ressorte sèche ou monter les œufs en mousse : on perdrait la densité et le cœur fondant caractéristiques du gâteau fondant baulois.

Astuces de chef, variantes et organisation quand on a des invités

Pour le service, on sort le fondant baulois 15 à 20 minutes avant dégustation, puis on le coupe en fines tranches avec une lame chaude. Une crème anglaise maison, une chantilly très peu sucrée ou des fruits rouges acidulés apportent une fraîcheur bienvenue. Les amateurs de Bretagne ajoutent souvent un filet de caramel au beurre salé ou un peu de sarrasin torréfié.

On peut passer en version sans gluten en remplaçant la farine par de la fécule de maïs ou de la poudre d’amande, sans toucher à la texture. Le gâteau préparé la veille se garde trois jours au réfrigérateur, bien filmé, et supporte la congélation en parts. Avec cette recette de gâteau fondant baulois, on anticipe tout, on profite de ses invités et on garde en bouche le goût des vacances à La Baule.