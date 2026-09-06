Apéro : ces bouchées croustillantes sucrées-salées détrônent le houmous, à condition d’éviter cette erreur au four

Marre du houmous et des cacahuètes qui reviennent à chaque apéro ? Ces samoussas poire bleu noix, prêts en 30 minutes, promettent un croustillant spectaculaire.

Oubliez le houmous : ces samoussas poire-bleu-noix changent l’apéro

Sur la table basse, le traditionnel bol de houmous perd soudain tout son intérêt. A côté, des triangles de brick dorée exhalent un parfum chaud de poire fondante, de fromage bleu et de noix grillées. La première bouchée croustille, puis devient douce, crémeuse, légèrement sucrée.

Ces samoussas poire bleu noix apportent en quelques minutes un apéro original, chic sans être compliqué. On les sert avec un verre de vin blanc ou un jus de pomme pétillant, et la conversation s’anime aussitôt. Prêt à remplacer cacahuètes et chips par ces triangles bien français ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 8 feuilles de brick, pour façonner 16 samoussas

✅ 2 poires mûres mais fermes, soit environ 350 g de chair

✅ 150 g de fromage bleu crémeux et 80 g de cerneaux de noix

✅ 30 g de beurre fondu, 1 c. à s. de miel, thym, poivre

Pourquoi ces samoussas vont détrôner le houmous

On garde la simplicité d’une poignée de biscuits apéro, mais on gagne en caractère. La poire, coupée en petits dés, reste juteuse sans détremper ; le fromage bleu crémeux apporte le côté salé et légèrement corsé ; la noix donne le croquant grillé qui manquait au plateau. Résultat : une bouchée généreuse, mais toujours facile à manger du bout des doigts.

Recette express : samoussas poire-bleu-noix au four

On prévoit une demi-feuille de brick par triangle et une cuillerée de farce : dés de poire, bleu bien froid, noix concassées, miel, thym et poivre. Ce dosage garantit une garniture fondante qui ne s’échappe pas. La cuisson au four, à 190–200 °C, donne un samoussa croustillant sans bain de friture.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher les poires, retirer le cœur, couper en petits dés et mélanger avec la maïzena. Technique : Émietter le bleu, concasser les noix, ajouter poire, miel, thym, poivre, puis mélanger délicatement. Cuisson : Préchauffer le four à 190–200 °C ; couper les feuilles de brick en deux et former des bandes. Finition : Déposer une cuillerée de farce, plier en triangle, badigeonner de beurre fondu et cuire 15 à 18 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 30 min 🔍 Le secret de l’expert Poires fermes, maïzena légère et bleu bien froid garantissent des samoussas croustillants au cœur fondant. ✨ Le twist gourmand : Arroser de miel tiède au thym et parsemer de quelques noix fraîchement concassées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Poires trop mûres, garniture trop chargée et four tiède donnent des bricks molles.

Twists gourmands et organisation de l’apéro

On plie les samoussas à l’avance et on les garde au frais, bien protégés. Ils cuisent au dernier moment. Pour varier, remplacer une partie du bleu par du chèvre frais ou ajouter quelques dés de figue.