Bouillons cube trop salés : en 2026, voici la préparation zéro déchet qui les remplace pour 0 €

En 2026, les cuisines françaises délaissent les bouillons cube trop salés et bourrés d’additifs. À leur place, une préparation maison zéro déchet s’impose, changeant la donne au quotidien.

Plus personne n’achète de bouillons cube au supermarché : voici ce qui les remplace dans les cuisines en 2026

Une casserole qui frémit, une vapeur dense, le parfum chaud de légumes, d’ail et d’herbes qui envahit la cuisine… Rien à voir avec l’odeur parfois agressive d’un cube qui fond dans l’eau. En 2026, on veut du goût franc, mais aussi comprendre ce qu’il y a vraiment dans son assiette.

Longtemps, on a dégainé le bouillon cube les yeux fermés. Aujourd’hui, les rayons se vident et les boîtes restent au fond des placards. Si on a décidé de remplacer les bouillons cube, c’est qu’une autre solution, plus simple et plus maline, a pris le relais. Elle commence… dans le bac à épluchures.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g d’épluchures de légumes variés bien lavées

✅ 20 g de gros sel (environ 1 c. à s. rase)

✅ 1 petit bouquet d’herbes aromatiques fraîches (persil, thym)

✅ 1 gousse d’ail et 1 feuille de laurier

Pourquoi les bouillons cube sont boudés en 2026

En regardant de près les étiquettes, on a compris : beaucoup de cubes concentrent sel en quantité, arômes, glutamate monosodique, parfois huile de palme. L’enquête d’UFC-Que Choisir a confirmé ce que l’on pressentait ; un simple verre de bouillon peut déjà peser lourd sur l’apport quotidien en sel.

Les tests pointent aussi des traces de pesticides, surtout dans certains bouillons de légumes. Même si des marques comme Jardin Bio Étic, Bjorg ou les bouillons bio de Knorr s’en sortent mieux, la méfiance s’est installée. D’ailleurs, ces petits emballages individuels finissant à la poubelle ne collent plus du tout avec l’envie de cuisine responsable.

La nouvelle habitude qui cartonne : un bouillon maison zéro déchet

À la place du cube, on prépare désormais un bouillon maison d’épluchures, concentré et prêt à l’emploi. On garde les parures de carottes, poireaux, céleri, oignons, fanes de radis, on les mixe avec du gros sel et des herbes, puis on congèle en petites portions. On obtient des “glaçons” de bouillon 100 % maison, sans additifs, qui parfument en un geste soupes, riz ou risottos.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rassembler 200 g d’épluchures propres, les rincer soigneusement et bien les égoutter. Technique : Les peser, ajouter 10 % de gros sel, l’ail, les herbes et le laurier. Cuisson : Mixer longuement jusqu’à obtenir une pâte fine, puis la répartir dans des bacs à glaçons. Finition : Congeler, démouler les cubes, les stocker en boîte hermétique et utiliser 1 cube pour 250 à 300 ml d’eau chaude.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget Quasi nul 🔍 Le secret de l’expert Avec environ 10 % de sel par rapport au poids des épluchures, on obtient une pâte aromatique concentrée, qui se conserve longtemps au congélateur et se dissout aussi vite qu’un cube industriel. ✨ Le twist gourmand : Faire légèrement rôtir au four les épluchures de carottes, céleri et oignons 15 minutes à 200 °C avant de mixer pour un bouillon plus grillé, proche d’un fond brun. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Tout mettre dans le mixeur sans trier ; on évite les parties abîmées, les légumes verts de pomme de terre, les épluchures mal lavées et on ne ressale pas avant d’avoir goûté.

Budget, santé, planète : ce que cette astuce change vraiment

En pratique, ce bouillon zéro déchet revient presque à 0 € : on valorise ce qui partait à la poubelle, on réduit les emballages et on contrôle le sel. Un lot de cubes maison couvre plusieurs semaines de soupes, céréales ou sauces, sans huile de palme ni additifs.

On conserve les “glaçons” de bouillon 3 à 4 mois au congélateur, dans une boîte bien fermée. Pour les jours sans réserve d’épluchures, on garde éventuellement un plan B avec des bouillons bio réduits en sel, comme ceux de Jardin Bio Étic, Bjorg ou certaines références Knorr bio, en lisant toujours les étiquettes d’un œil averti.