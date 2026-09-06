Ce légume qu’on relègue en accompagnement devient le plat qu’on réclame dès qu’il passe en gratin au fromage

Chez nous, les oignons passaient inaperçus jusqu’à ce gratin au fromage qui a retourné la table familiale. En quelques gestes simples, deux détails les transforment en plat qu’on réclame.

Longtemps, à table, les oignons arrivaient en toute discrétion : quelques rondelles à moitié cuites, coincées entre deux légumes, que personne ne réclamait vraiment. Puis un jour, on les a laissés fondre doucement au four, sous une épaisse couche de fromage. L’odeur sucrée, le léger crépitement de la croûte dorée ont changé l’ambiance.

Avec ces oignons gratinés au fromage, ce n’est plus l’accompagnement qu’on sert du bout de la fourchette, mais le plat qu’on réclame. Texture fondante, goût doux, surface croustillante : tout se joue sur le choix des oignons, le mélange de fromages et une cuisson bien pensée. La bonne nouvelle, c’est que la méthode reste très simple.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1,2 kg d’oignons doux (Cévennes, Roscoff ou jaunes doux)

✅ 60 g de beurre doux ou demi-sel pour le plat

✅ 200 g de fromages filants râpés + 30 g de parmesan

✅ Sel, ail en poudre, thym, persil, origan et piment d’Espelette

Les bons oignons et le mélange de fromages qui changent tout

Pour que l’oignon prenne vraiment la lumière, on choisit des oignons doux des Cévennes, de Roscoff ou de simples jaunes doux. Ils supportent une longue cuisson et deviennent presque sucrés. Côté fromages, on marie un fromage jeune et filant, type cheddar, mimolette, emmental ou comté jeune, avec du parmesan râpé. Les premiers apportent le côté coulant et gourmand, le second, plus sec, forge une croûte dorée qu’on gratte jusqu’au dernier morceau.

Recette pas à pas : des oignons gratinés au fromage inratables

Le secret de ce gratin d’oignons tient surtout à la découpe et à la cuisson. On coupe les oignons en rondelles de 0,5 cm, on détache tous les anneaux pour une cuisson homogène, puis on laisse le four travailler. À la sortie, les anneaux deviennent fondants, parfumés, recouverts d’un fromage qui bouillonne et dore sans brûler.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Éplucher les oignons, les couper en rondelles de 0,5 cm puis séparer soigneusement tous les anneaux. Technique : Beurrer le plat, répartir les anneaux, saler, ajouter ail, herbes, piment et déposer le reste du beurre en petites lamelles. Cuisson : Recouvrir des fromages filants mélangés puis du parmesan, enfourner à 180 °C pendant 35 à 40 minutes. Finition : Laisser reposer 5 à 10 minutes hors du four pour que les oignons gratinés au fromage se tiennent bien.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget par personne ≈ 1,50 € 🔍 Le secret de l’expert Séparer chaque anneau augmente la surface en contact avec la chaleur et le sel : les oignons cuisent à cœur, perdent leur piquant et développent un léger goût sucré. La cuisson assez longue à 180 °C laisse le temps aux fromages filants et au parmesan de former une croûte bien dorée sans assécher l’intérieur. ✨ Le twist gourmand : Pour un gratin plus léger et très coulant, on peut remplacer une partie des fromages filants par 150 à 200 g de cancoillotte nature, ou glisser une fine couche de pommes de terre très fines sous les oignons. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Tasser une grosse hauteur d’oignons non séparés dans un petit plat couvert tout du long : ils bouillent dans leur eau, le fromage ne gratine pas et le plat reste fade.

Comment servir, conserver et réchauffer vos oignons gratinés

On sert ce gratin brûlant, après le court repos, avec une salade verte bien relevée et du pain de campagne ; il suffit alors souvent comme plat principal. Pour une version plus riche, on peut ajouter lardons ou champignons poêlés. Les restes se gardent au réfrigérateur et se réchauffent quelques minutes au four, jamais au micro-ondes, afin de retrouver la croûte croustillante.