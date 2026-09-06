Ce légume qu’on relègue en accompagnement devient le plat qu’on réclame dès qu’il passe en gratin au fromage
Chez nous, les oignons passaient inaperçus jusqu’à ce gratin au fromage qui a retourné la table familiale. En quelques gestes simples, deux détails les transforment en plat qu’on réclame.
Longtemps, à table, les oignons arrivaient en toute discrétion : quelques rondelles à moitié cuites, coincées entre deux légumes, que personne ne réclamait vraiment. Puis un jour, on les a laissés fondre doucement au four, sous une épaisse couche de fromage. L’odeur sucrée, le léger crépitement de la croûte dorée ont changé l’ambiance.
Avec ces oignons gratinés au fromage, ce n’est plus l’accompagnement qu’on sert du bout de la fourchette, mais le plat qu’on réclame. Texture fondante, goût doux, surface croustillante : tout se joue sur le choix des oignons, le mélange de fromages et une cuisson bien pensée. La bonne nouvelle, c’est que la méthode reste très simple.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1,2 kg d’oignons doux (Cévennes, Roscoff ou jaunes doux)
- ✅ 60 g de beurre doux ou demi-sel pour le plat
- ✅ 200 g de fromages filants râpés + 30 g de parmesan
- ✅ Sel, ail en poudre, thym, persil, origan et piment d’Espelette
Les bons oignons et le mélange de fromages qui changent tout
Pour que l’oignon prenne vraiment la lumière, on choisit des oignons doux des Cévennes, de Roscoff ou de simples jaunes doux. Ils supportent une longue cuisson et deviennent presque sucrés. Côté fromages, on marie un fromage jeune et filant, type cheddar, mimolette, emmental ou comté jeune, avec du parmesan râpé. Les premiers apportent le côté coulant et gourmand, le second, plus sec, forge une croûte dorée qu’on gratte jusqu’au dernier morceau.
Recette pas à pas : des oignons gratinés au fromage inratables
Le secret de ce gratin d’oignons tient surtout à la découpe et à la cuisson. On coupe les oignons en rondelles de 0,5 cm, on détache tous les anneaux pour une cuisson homogène, puis on laisse le four travailler. À la sortie, les anneaux deviennent fondants, parfumés, recouverts d’un fromage qui bouillonne et dore sans brûler.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Éplucher les oignons, les couper en rondelles de 0,5 cm puis séparer soigneusement tous les anneaux.
- Technique : Beurrer le plat, répartir les anneaux, saler, ajouter ail, herbes, piment et déposer le reste du beurre en petites lamelles.
- Cuisson : Recouvrir des fromages filants mélangés puis du parmesan, enfourner à 180 °C pendant 35 à 40 minutes.
- Finition : Laisser reposer 5 à 10 minutes hors du four pour que les oignons gratinés au fromage se tiennent bien.
Comment servir, conserver et réchauffer vos oignons gratinés
On sert ce gratin brûlant, après le court repos, avec une salade verte bien relevée et du pain de campagne ; il suffit alors souvent comme plat principal. Pour une version plus riche, on peut ajouter lardons ou champignons poêlés. Les restes se gardent au réfrigérateur et se réchauffent quelques minutes au four, jamais au micro-ondes, afin de retrouver la croûte croustillante.
En bref
- 🍽️ À la maison, des oignons discrets sont devenus le plat vedette grâce à des oignons gratinés au fromage, fondants, doux et ultra réconfortants.
- 🔥 Une méthode simple de découpe, d’assaisonnement et de cuisson transforme un gratin d’oignons banal en croûte croustillante et cœur moelleux.
- 🧀 Astuces de choix d’oignons, mélange de fromages et secret de four promettent des oignons confits au four qu’on finit à la cuillère.
Abonnez-vous pour ne rien rater de l’actualité