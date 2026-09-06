Oubliez la tartiflette d’hiver : ce plat d’été aux courgettes est irrésistible si vous évitez cette erreur au four

Courgettes rôties, reblochon coulant et oignons fondants composent ces courgettes farcies façon tartiflette, pensées pour les soirs d’été. Comment garder le côté plat câlin sans la lourdeur de la version hivernale ?

Odeur de reblochon chaud, oignons qui dorent doucement, pommes de terre encore fermes : l’esprit de la tartiflette reste irrésistible, même quand le thermomètre affiche 25 °C. On a envie de ce plat câlin, sans pour autant se sentir écrasé après le repas.

La solution tient dans les dernières courgettes de saison, utilisées comme coques à farcir à la place du plat à gratin. On obtient des courgettes farcies façon tartiflette, réconfortantes comme un gratin de montagne et pourtant assez légères pour un dîner d’été.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 grosses courgettes longues

✅ 400 g de pommes de terre à chair ferme

✅ 250 g de chair à saucisse

✅ 150 g de lardons fumés

✅ 1 gros oignon jaune

✅ 1 gousse d’ail

✅ 250 g de reblochon

✅ 1 c. à soupe d’huile d’olive

✅ Sel, poivre

✅ Quelques brins de ciboulette ou persil

✅ 5 cl de vin blanc de Savoie (facultatif)

✅ 1 c. à café de thym ou herbes de Provence

Pourquoi cette “tartiflette de courgettes” est parfaite pour l’été

Ici, les courgettes longues remplacent le plat en verre ; elles rôtissent légèrement, se déshydratent juste ce qu’il faut et accueillent une farce généreuse. Le résultat rappelle une tartiflette d’été : même parfum de reblochon, mêmes oignons fondants, mais une base de légumes plus fraîche.

On obtient une tartiflette légère, moins de pommes de terre, pas de crème, beaucoup de courgettes au reblochon. Le plat reste complet, rassasiant, mais sans lourdeur.

Pas à pas : la méthode inratable

La réussite de ces courgettes farcies reblochon tient à une double pré-cuisson : courgettes d’abord, pommes de terre ensuite. Cette méthode évite l’eau au fond du plat et permet au fromage de napper une farce bien liée, presque confite.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les pommes de terre 10 à 12 minutes dans l’eau frémissante, puis précuire les courgettes évidées 15 minutes à 200 °C avec un filet d’huile. Technique : Faire revenir oignon, lardons et chair de courgette jusqu’à légère coloration. Ajouter la chair à saucisse, émietter, puis les dés de pommes de terre et l’ail. Cuisson : Poivrer, saler à peine, éventuellement déglacer avec un trait de vin blanc et laisser s’évaporer. Garnir les coques de courgettes précuites avec cette farce. Finition : Recouvrir de tranches de reblochon, enfourner 20 minutes à 200 °C jusqu’à croûte dorée. Laisser reposer quelques minutes, parsemer d’herbes fraîches et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Calories modérées 🔍 Le secret de l’expert La pré-cuisson sèche les courgettes et fixe la farce. Les pommes de terre finissent dans les sucs de viande, d’oignon et de reblochon, pour une texture moelleuse. ✨ Le twist gourmand : Un trait de vin blanc de Savoie pour déglacer, puis un mélange d’herbes fraîches ajouté à la sortie du four signent la saison d’été. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne garnir jamais des courgettes presque crues. Elles rendraient trop d’eau, étoufferaient le goût du fromage et transformeraient cette tartiflette d’été en gratin fade.

Versions plus légères, sans viande ou à préparer à l’avance

Version végétarienne : champignons, noix, et réchauffage au four doux.