Une pâte feuilletée suffit : ces tartelettes lardons-mozza cartonnent à l’apéro si vous évitez ce piège
Apéro improvisé, frigo presque vide, mais envie de bouchées chaudes qui croustillent vraiment. Avec une simple pâte feuilletée, ces tartelettes lardons-mozzarella réservent un secret de pliage très malin.
Une pâte feuilletée coupée en 4 et un pliage tout simple : ces tartelettes lardons-mozzarella font un carton à l’apéro
La pâte se gonfle, les bords prennent une teinte ambrée et, au centre, la mozzarella commence à bouillonner doucement. L’odeur des lardons fumés et des oignons caramélisés gagne la cuisine, avec cette promesse de bouchées chaudes qu’on attrape encore brûlantes du bout des doigts.
Le secret tient en presque rien : une seule pâte feuilletée prête à dérouler, coupée en quatre, une garniture crémeuse et un pliage rustique qui se fait sans moule et sans règle. En quelques gestes, on obtient quatre petites tartes à partager. Reste à voir comment transformer cette base toute simple en apéro qui fait vraiment parler autour de la table.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 1 pâte feuilletée ronde prête à l’emploi (230 à 260 g)
- ✅ 150 g de lardons fumés + 2 oignons jaunes (≈ 180 g)
- ✅ 100 g de crème fraîche épaisse + 150 g de mozzarella râpée
- ✅ 1 jaune d’œuf, 1 c. à s. de sésame, paprika doux, ail en poudre, persil séché, sucre, sel, poivre
Pourquoi ces tartelettes feuilletées lardons-mozzarella font un malheur à l’apéro
On joue ici la carte du contraste qui fonctionne à tous les coups : un feuilletage croustillant, presque feuilleté-snack, et un cœur très fondant, entre crème épicée et fromage filant. Les lardons apportent le fumé, les oignons leur douceur presque confite, pendant que la mozzarella s’étire à chaque bouchée.
Autre atout : 1 seule pâte pour 4 tartelettes généreuses, sans moule, sans cercle. On pose la pâte sur la plaque, on coupe, on garnit, on plie ; l’esprit rustique permet de se passer de perfection visuelle, tout en obtenant un résultat très soigné sur la table.
La méthode pas à pas : le pliage rustique inratable
Pour réussir ces tartelettes, on pense d’abord à bien gérer l’humidité. D’abord en laissant compoter doucement les oignons, puis en faisant dorer les lardons et en les égouttant. La base de crème, relevée de paprika, d’ail et de persil, reste épaisse afin de ne pas imbiber la pâte.
Ensuite, on découpe la pâte en quatre parts et on garde un large bord nu : ce vide permet aux couches de se développer à la cuisson, surtout à 190 °C. Il suffit enfin de rabattre ces bords vers le centre pour former une bordure épaisse qui encadre la garniture.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Émincer les oignons, les faire caraméliser à feu doux avec sucre, sel et un filet de gras. Dorer les lardons à part puis les égoutter.
- Technique : Mélanger la crème avec paprika, ail, persil et poivre. Dérouler la pâte, la couper en 4 triangles et déposer une cuillerée de crème au centre de chaque part.
- Cuisson : Répartir lardons, oignons et mozzarella sur la crème. Replier les bords vers le centre, sans fermer. Dorer au jaune d’œuf dilué, parsemer de sésame et enfourner à 190 °C pendant 20 à 25 min.
- Finition : Laisser reposer 5 min sur une grille pour garder le dessous croustillant, puis servir chaud ou tiède.
Avec quoi servir ces tartelettes feuilletées lardons-mozzarella ?
Ces tartelettes se suffisent largement, mais une petite salade de roquette ou de jeunes pousses, assaisonnée au citron ou au balsamique, apporte une fraîcheur bienvenue. D’ailleurs, on peut dresser chaque assiette avec une tartelette, un petit tas de verdure et quelques tomates cerises pour un effet bistrot.
Pour l’organisation, on prépare les tartelettes à l’avance, on les cuit 15 min, puis on laisse refroidir sur grille. Au moment de l’apéro, on repasse 5 à 8 min à 180 °C pour redonner tout son croustillant au feuilletage. Pour varier, on remplace une partie des lardons par des légumes rôtis ou on ajoute une pointe de chèvre frais sur deux tartelettes seulement ; chacun choisit sa favorite.
En bref
- 🥐 Une seule pâte feuilletée coupée en quatre se transforme en tartelettes feuilletées lardons mozzarella ultracroustillantes, parfaites pour un apéro chaud sans prise de tête.
- 🔥 Oignons caramélisés, lardons dorés, base de crème épicée et pliage rustique se combinent avant un passage au four à 190 °C.
- 🤫 Entre gestion de l’humidité, astuce de pliage et repos sur grille, ces bouchées cachent plusieurs secrets pour un dessous bien croustillant et une mozza filante.
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