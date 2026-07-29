Les Espagnols zappent la sangria rouge en été : ce cocktail au vin blanc glacé change tout à l'apéro

En plein été espagnol, la sangria rouge reste au frais à l’intérieur tandis qu’une sangria blanche à la pêche envahit les terrasses. Voici comment l’adopter chez vous sans rater l’effet ultra frais.

Les Espagnols ne boivent jamais leur sangria rouge en été : cette version blanche à la pêche va changer vos apéros

Sur une table qui chauffe au soleil, la carafe de sangria rouge a vite l’air lourde : robe sombre, alcool qui monte, sucre qui colle au palais. En Espagne, quand le thermomètre grimpe, on laisse souvent ce mélange pour les soirées plus fraîches. À la place, les verres se remplissent d’une boisson claire, glacée, bourrée de fruits blancs qui semblent flotter dans la lumière.

Cette sangria blanche d’été, très inspirée des terrasses espagnoles, marie vin blanc sec, pêches mûres mais fermes, menthe et citron. Servie sur un lit de glaçons, allongée d’eau gazeuse bien froide, elle garde tout le goût du fruit sans l’effet sieste d’une rouge trop chargée. Reste à poser les bonnes bases pour réussir cette recette sangria blanche facile, parfaitement taillée pour les apéros qui durent.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 750 ml de vin blanc sec bien frais (type Sauvignon ou Colombard)

✅ 3 pêches mûres mais fermes + 120 ml de jus de citron frais

✅ 1 petit bouquet de menthe fraîche + 400 à 500 ml d’eau gazeuse bien froide

✅ 400 g de glaçons + option : 30 ml de crème de pêche, framboises, purée de pêche

Pourquoi la sangria rouge plombe vos apéros d’été

Avec le vin rouge, les tanins et le sucre ajouté, la sangria classique fatigue vite le palais, surtout quand il fait 30 °C et que les verres se succèdent. Le fruit est présent, mais la chaleur renforce l’alcool et la lourdeur, surtout quand la carafe reste sur la table.

On cherche alors quelque chose de plus léger, moins tannique, qui hydrate ; c’est exactement ce que propose la sangria pêche vin blanc, plus vive, plus digeste, et beaucoup plus rafraîchissante.

Recette express de sangria blanche à la pêche (1 carafe pour 6 personnes)

Pour une sangria blanche à la pêche bien équilibrée, on retient cinq règles simples : vin blanc sec, pêches mûres mais fermes, jus de citron frais, menthe fraîche infusée peu de temps, et eau gazeuse bien froide ajoutée juste avant de servir sur beaucoup de glaçons.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les pêches, les couper en quartiers, presser les citrons, éventuellement mixer une pêche en purée lisse. Technique : Verser vin blanc et jus de citron dans la carafe, ajouter pêches, purée de pêche et menthe, puis laisser macérer au frais. Cuisson : Mettre carafe, verres et eau gazeuse au réfrigérateur au moins 30 minutes, pour une sangria vraiment glacée sans goût dilué. Finition : Remplir les verres de glaçons, retirer la menthe si elle a assez infusé, ajouter l’eau gazeuse, mélanger délicatement et servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 10 min + 1-3 h 🔍 Le secret de l’expert Macération courte au frais et vin blanc sec assurent la fraîcheur. ✨ Le twist gourmand : Remplacer quelques glaçons par des quartiers de pêche congelés. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ajouter l’eau gazeuse trop tôt ou oublier de retirer la menthe.

Variantes rapides : framboises, Bellini, version légère

Framboises, quartiers de pêche congelés, un trait de prosecco ou de jus de raisin blanc suffisent à personnaliser la carafe.