Ce tiramisu aux abricots ensoleillés détrône le café : la version ultra fraîche que les Français adoptent cet été

C’est l’été 2024 et le tiramisu au café passe au second plan : sur la table, un tiramisu aux abricots rôtis, glacé et ultra léger, fait l’unanimité. Quels gestes changent tout pour obtenir cette texture fondante qui tient parfaitement au frais ?

L’odeur sucrée des abricots qui caramélisent au four, le jus qui bouillonne doucement, la promesse d’une bouchée fondante : on est loin du tiramisu au café, lourd et un peu sérieux pour les soirées d’été.

Cet été, on change de camp : place au tiramisu aux abricots, sans café, frais, avec une crème légère et des fruits rôtis ultra parfumés. La version qui met tout le monde d’accord après un barbecue. Prêt à lui faire une place au frais ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g d’abricots mûrs, 60 g de sucre, 1 c. à s. de miel, zeste et jus de citron

✅ 4 jaunes d’œufs, 60 g de sucre, 250 g de mascarpone, 120 g de yaourt grec, 20 cl de crème entière

✅ 200 g de biscuits à la cuillère, 10 cl de jus d’abricot, 5 cl de lait d’amande, 1 c. à s. d’eau

✅ 40 g d’amandes grillées, quelques quartiers d’abricots rôtis et un peu de jus de cuisson

Pourquoi on laisse le tiramisu au café de côté cet été

Entre la chaleur, les repas qui s’étirent et les grillades bien grasses, le tiramisu au café finit souvent par sembler lourd. Trop crémeux, trop sucré, pas assez fruité ; on a envie de fraîcheur et d’acidité qui réveillent le palais.

Avec ce tiramisu aux abricots rôtis, on garde le moelleux des couches mais on change tout le décor. Les fruits rôtis remplacent l’amertume du café par une note ensoleillée, légèrement acidulée, qui allège aussitôt la crème mascarpone. Un vrai dessert d’été abricots mascarpone.

La méthode inratable du tiramisu aux abricots ultra frais

Tout se joue sur trois points : des abricots rôtis qui ne rendent pas d’eau, une crème mascarpone allégée au yaourt grec, et des biscuits juste imbibés, pour un tiramisu abricot sans café vraiment léger. On assemble en couches régulières, puis on laisse le plat plusieurs heures au frais.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les abricots, les sucrer avec miel et citron, puis les rôtir au four à 180 °C pendant environ 20 minutes. Technique : Fouetter jaunes et sucre, ajouter mascarpone et yaourt, puis incorporer la crème montée en chantilly. Cuisson : Mélanger jus d’abricot, lait d’amande et eau, puis tremper très rapidement chaque biscuit à la cuillère. Finition : Monter le tiramisu en couches biscuits, crème, abricots, filmer, puis laisser prendre au frais au moins 6 heures.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Repos au frais 1 nuit 🔍 Le secret de l’expert En rôtissant les abricots, on évapore l’excès d’eau ; la crème bien froide reste ferme et aérienne. ✨ Le twist gourmand : Parsemer le dessus d’amandes grillées et napper d’un filet de jus d’abricots réduit. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Monter le dessert avec des abricots encore tièdes ; la crème tranche et se liquéfie.

Conserver et servir le tiramisu aux abricots

On le prépare la veille, filmé au réfrigérateur jusqu’à 24 heures. Juste avant de passer à table, on ajoute les amandes grillées, quelques abricots rôtis et un brin de romarin.