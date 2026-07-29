Votre lavande paraît grillée ? Ne l’arrachez surtout pas en été : ce geste précis peut la faire refleurir

En plein cœur de l’été, vos touffes de lavande virent au gris et l’entourage les croit fichues. Avant de tout arracher, un simple test et une taille précise peuvent changer l’issue de leur floraison.

Au cœur de juillet, les belles boules violettes virent soudain au gris. Sous le soleil qui cogne, la lavande se couvre d’épis bruns, tout secs. Devant ce paysage grillé, beaucoup ont déjà arraché leurs touffes en pensant qu’elles étaient perdues.

Pourtant, cette scène dramatique correspond souvent à la simple fin de la première floraison, pas à la mort de la plante. En plein été, bien observée puis taillée au bon moment, votre lavande peut encore repartir… et parfois offrir une seconde vague de fleurs discrète.

Elle semble grillée : votre lavande est‑elle vraiment morte ?

Après la floraison de juin, les épis ont terni, séché, les tiges se sont alourdies de graines : c’est normal. Sous la canicule et la sécheresse, la partie aérienne fait une pause, mais le système racinaire reste généralement très vigoureux et prêt à relancer de nouveaux rameaux.

Avant de condamner la touffe, on a intérêt à tester sa vitalité. Grattez légèrement l’écorce : si c’est vert, la branche vit encore. Pliez doucement un rameau : souple et non cassant, c’est bon signe. Cherchez aussi de petites pousses vertes à la base, en pot comme en massif.

Le bon moment pour tailler la lavande grillée en été

Le signal le plus fiable n’est pas la date, mais l’aspect des épis. Quand la plupart ont perdu leur violet vif, que les fleurs brunissent et que les tiges ploient sous les graines, vous êtes dans la bonne fenêtre : entre mi‑juillet et fin août pour tailler la lavande grillée en été pour la faire refleurir.

Nous avons tous hésité, de peur de couper trop tôt ou trop tard. Mieux vaut intervenir juste après cette première vague, parfois jusqu’à fin septembre en régions fraîches, plutôt que d’attendre l’automne avancé. À ce moment, une taille légère dans le vert, sans enlever plus d’un tiers, prépare une éventuelle remontée sur la lavande vraie.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 8/10 Économies réalisées élevées 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En coupant les fleurs fanées, la plante stoppe la mise à graines et concentre sa sève sur de nouveaux bourgeons. 💡 Le petit plus : Utiliser les tiges coupées en bouquets secs ou sachets pour parfumer la maison. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Couper la lavande à ras dans le vieux bois gris en plein été : elle peut ne jamais repartir.

Geste clé : réveiller la lavande et espérer une seconde floraison

Une fois la période choisie, le geste reste simple, proche de celui des jardiniers professionnels.

Prendre un sécateur bien affûté et propre, par temps doux, hors plein soleil.

Couper les hampes florales fanées juste au‑dessus du feuillage vert, dans le bois tendre.

Ne jamais entamer le vieux bois gris lignifié , pauvre en bourgeons actifs.

, pauvre en bourgeons actifs. Raccourcir la partie verte d’environ un tiers pour garder une forme de dôme.

Sur Lavandula angustifolia, cette taille estivale peut offrir une seconde petite floraison en août ou début d’automne si la chaleur se calme et que quelques pluies reviennent. Sur le lavandin (Lavandula × intermedia), on gagne surtout un coussin plus dense. Dans tous les cas, un arrosage léger suffit, sans engrais azoté ni humidité stagnante, et l’arbuste continue de nourrir les pollinisateurs tout en vous évitant d’acheter de nouveaux plants.

Sources Mon Jardin Ma Maison

«Lavande : le bon moment pour la tailler cet été et la voir refleurir magnifiquement à l’automne»