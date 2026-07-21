J’ai taillé ma lavande à ras : cette erreur cachée explique vos tiges mortes et comment l’éviter

En coupant ma lavande à ras après l’été, je pensais l’aider à mieux repartir au printemps. Le bois gris m’a appris une règle que tout jardinier devrait connaître.

Après la floraison, beaucoup ont déjà rasé leurs touffes de lavande comme une bordure de buis, persuadés de les faire « repartir ». Au printemps suivant, aucune repousse, seulement des tiges grises, sèches, qui se brisent net entre les doigts.

Ce scénario n’a pourtant rien d’une fatalité. La lavande n’est pas un rosier : elle supporte mal les coupes drastiques. Pour éviter de condamner un pied entier, une règle simple, héritée des jardins de Provence, suffit à guider la taille après floraison.

Quand la lavande ne repart plus : ce que cache le vieux bois

La lavande vraie, Lavandula angustifolia, forme à sa base une couronne de vieux bois gris, dur, très différente des tiges souples et feuillées du dessus. Cette zone lignifiée a perdu bourgeons dormants et cambium vert ; une fois coupée là, elle ne peut plus produire de nouvelles pousses.

Les spécialistes constatent qu’une lavande taillée trop bas en juillet repart rarement et finit par dépérir. À l’inverse, un pied entretenu sans entamer le cœur gris reste compact et généreux en épis parfumés pendant plus de dix ans, alors qu’une lavande laissée à elle-même se dégarnit en quatre ou cinq saisons.

Reconnaître la bonne hauteur de coupe après la floraison

Tout se joue dans cette frontière floue entre bois vivant et bois mort. Le bois jeune est beige ou légèrement vert, souple quand on le plie, garni de petites feuilles ; le vieux bois est gris-brun, sec, parfois creux, et il casse net. En cas de doute, on gratte : sans vert sous l’écorce, on est déjà trop bas.

La règle salvatrice est simple : lors de la taille après floraison, en juillet-août selon les régions, on coupe les hampes défleuries et l’on raccourcit d’un tiers les pousses de l’année, au maximum 30 % du volume. Toujours au-dessus des derniers départs de feuilles, en gardant 2 à 3 cm de feuillage vert au-dessus de la partie grisâtre.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Longévité du pied 10 ans et + 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? Couper seulement dans le bois vert conserve les tissus encore actifs, capables d’émettre de nouvelles tiges, alors que le bois gris est stérile. 💡 Le petit plus : Tailler juste après la floraison, par temps sec, laisse à la lavande le temps de cicatriser avant l’hiver. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : Rabattre la touffe à ras en entamant le bois gris de la base : aucune repousse possible, le pied meurt rapidement.

Rattraper les dégâts et garder des lavandes belles plus de dix ans

Au printemps, un diagnostic rapide s’impose. Si quelques jeunes pousses vertes apparaissent encore sur les côtés, la lavande peut être sauvée : on coupe juste au-dessus de ces zones vivantes, quitte à accepter une silhouette un peu bancale la première année, puis on poursuit des tailles douces. Au printemps suivant, une petite taille de formation, sans toucher au centre gris, reforme un coussin arrondi.

Si, en revanche, tout est gris, cassant et marron quand on gratte, le pied est perdu et mieux vaut le remplacer. D’ailleurs, un réflexe très simple sécurise tout le massif : chaque été, prélever quelques boutures semi-ligneuses sur les extrémités vertes, les enraciner dans un substrat très drainant, puis installer ces jeunes plants en plein soleil pour relayer les sujets fatigués.