Apéro canicule : ce fruit d’été servi comme les anciens de Provence transporte vos invités dans un bistrot marseillais

En pleine chaleur d’été, un simple melon charentais arrosé de pastis a transformé mon apéro en scène de comptoir marseillais. Comment trois gestes ont suffi à installer l’ambiance Provence sans louper le dosage anisé ?

J’ai servi mon melon à l’apéro comme les anciens de Provence juste pour tester : mes invités se sont crus dans un bistrot marseillais

Un soir de canicule, la table sentait déjà l’huile d’olive et la tomate, mais c’est un simple melon qui a tout fait basculer. Servi non pas en tranches sages, mais en petites billes glacées, prêtes à recevoir leur trait d’anis et un nuage de poivre.

Autour, les verres de pastis tintaient ; au premier tour de moulin à poivre, quelqu’un a lâché : “On se croirait dans un bistrot marseillais !”. Ce melon à l’apéro, façon anciens de Provence, tient en trois gestes que l’on reproduit en dix minutes.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 gros melon charentais mûr mais ferme (≈ 1,2 kg)

✅ 25 ml de pastis et 15 ml de jus de citron

✅ 2 pincées de poivre noir fraîchement moulu

✅ 1 pincée de fleur de sel et quelques feuilles de basilic (optionnel)

Les bons produits pour un vrai goût de Provence

Pour réussir ce melon au pastis, tout commence par un melon charentais mûr mais ferme : lourd en main, parfumé au pédoncule. Sa chair doit rester dense pour supporter la marinade anisée. Un pastis classique, pas trop sucré, suffit, avec poivre noir fraîchement moulu, jus de citron et pointe de fleur de sel pour ce petit côté apéro provençal.

Recette : billes de melon au pastis (prête en 30 minutes)

On forme des billes régulières à la cuillère parisienne, on les enrobe de jus de citron puis de pastis, et le froid fait le reste. Cette recette apéro melon froid rapide s’appuie sur une marinade brève qui parfume la surface tout en gardant le cœur croquant.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mettre le melon au frais, le couper en deux, ôter les graines, former des billes ou cubes réguliers. Technique : Verser le melon dans un saladier, ajouter jus de citron puis pastis en filet, mélanger très délicatement. Cuisson : Couvrir et laisser mariner 20 minutes au réfrigérateur ; ne pas dépasser 30 minutes pour éviter qu’il ne se ramollisse. Finition : Au moment de servir, ajouter poivre noir, fleur de sel, herbes, puis dresser en assiette creuse avec le jus au fond.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 30 min 🔍 Le secret de l’expert Un filet de pastis suffit : l’alcool porte l’anis à la surface, le citron renforce le sucré du melon et sa fermeté au froid. ✨ Le twist gourmand : À côté, quelques quartiers de melon rôtis 12 minutes à 200 °C avec miel, huile d’olive, feta et jambon cru créent un second service chaud‑froid. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais dépasser 25 ml de pastis ni 30 minutes de marinade : le fruit se gorge d’alcool, se délite et l’anis masque tout.

Les détails qui font bistrot marseillais à la maison

Pour l’effet comptoir, on sert les billes de melon au pastis bien froides, dans une assiette creuse ou un plat à bords hauts, pour garder au fond le jus citron‑pastis que chacun finit à la cuillère.

Autour, olives, pain grillé, lamelles de jambon cru ou éclats de feta prolongent l’esprit melon pastis poivre noir. On peut réserver un saladier sans alcool, parfumé au sirop d’anis, pour les enfants, et compter environ 150 g de melon par personne, soit à peine 60 kcal.

Sources Top Santé

«En entree en salade ou a lapero le melon semble parfait pour lete mais peut on en manger tous les jours»