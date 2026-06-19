Servir du pain grillé à l’apéro est une erreur : en Italie, cette semoule de maïs fait toute la différence

Le pain grillé se casse et sèche dès l’apéro lancé. Cette polenta grillée façon trattoria promet une base crousti-fondante qui change tout.

Fin de journée, la table est dressée, les verres s’entrechoquent et chacun guette la première bouchée chaude de l’apéro. Le plus souvent, ce sont les mêmes tranches de pain grillé, un peu sèches, qui se fendent sous la garniture.

En Italie, on tranche autre chose que du pain : une semoule de maïs cuite, refroidie, puis saisie au grill, croûte dorée et cœur moelleux. Avec tapenade, tomates cerises rôties et basilic, l’apéro prend des airs de trattoria.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g de polenta, 800 ml d’eau, 10 g de sel fin

✅ 40 g de parmesan râpé, 30 g de beurre, poivre noir

✅ 350 g de tomates cerises, 2 gousses d’ail, origan, balsamique

✅ 200 g de tapenade d’olives noires, basilic frais, huile d’olive

Pourquoi la polenta grillée met K.O. le pain à l’apéro

Ce qui change tout à l’apéro, c’est la texture. Là où le pain grillé durcit puis s’émiette, la polenta grillée garde un cœur moelleux sous une croûte bien dorée. Les tranches se tiennent en main, portent généreusement tapenade, tomates rôties ou fromage, et ces rondelles de maïs doré évoquent un vrai plateau d’antipasti.

La méthode express pour une polenta grillée apéro qui se tient

On vise trois points : bon ratio, repos, grill très chaud. Une part de polenta pour quatre d’eau donne une masse épaisse et lisse ; hors du feu, beurre, parmesan, poivre, puis on coule sur 2 cm d’épaisseur. Après au moins 1 h au frais, les tranches huilées passent sur un grill bien chaud sans être bougées, le temps de marquer une croûte striée.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Porter l’eau avec le sel à ébullition, verser la polenta en pluie, cuire en remuant jusqu’à épaississement. Technique : Hors du feu, ajouter beurre, parmesan et poivre, couler sur 2 cm d’épaisseur dans un plat, laisser refroidir puis réfrigérer 1 h. Cuisson : Rôtir les tomates à 190–200 °C avec huile, ail, origan, balsamique, sel et poivre pendant 20–25 min. Finition : Découper la polenta froide, huiler les rondelles, griller 3–4 min par face, garnir de tapenade, tomates rôties, basilic.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 20 min 🔍 Le secret de l’expert Une part de polenta pour quatre d’eau donne une base ferme ; le repos au froid stabilise l’amidon et les tranches dorent sans casser. ✨ Le twist gourmand : Effet trattoria : polenta chaude parfumée au parmesan et origan, puis après grill un peu de mozzarella ou de ricotta citronnée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas trancher une polenta encore tiède ou trop fine, ni la griller sur feu moyen sans huile, sinon elle accroche et se dessèche.

Servir, conserver et varier vos rondelles de polenta grillée à l’apéro

On sert ces rondelles juste grillées, brûlantes ou tièdes, sur une grande planche avec verres de rosé ou spritz à portée. La base se prépare à l’avance, polenta coulée gardée deux jours au frais, puis tranchée et grillée ; ensuite, libre à chacun d’alterner tapenade noire, version verte, poivrons rôtis, champignons à l’ail ou crème de ricotta pimentée.