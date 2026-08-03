Apéro : ces 3 pizzas façon baguette, prêtes en un rien de temps, font oublier à mes invités la planche de charcuterie

Pour votre prochain apéritif dinatoire, troquez la planche de charcuterie pour ces pizzas baguette apéro à partager. Une seule pâte, trois garnitures, et la table s’anime.

Les verres tintent et sur la table il manque encore ce quelque chose de chaud qui sent bon les vacances. Quand la pâte dore, l’origan chauffe, le fromage commence à buller et l’odeur envahit la pièce ; on sait que des bords croustillants et un cœur moelleux arrivent.

Au milieu de la table, on pose trois longues pizzas baguette apéro, encore entières. Chacune a sa personnalité : crème, chèvre et miel doré ; tomate, chorizo et olives ; jambon, mozza filante et champignons. On coupe en petites tranches, on picore, on compare, et les assiettes se vident sans qu’on ait vraiment servi un plat.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte à pizza : 500 g farine T55, 320 ml eau tiède, 7 g levure sèche, 10 g sel, 20 ml huile d’olive

✅ Bases : 200 g sauce tomate épaisse, 120 g crème fraîche épaisse

✅ Fromages : 250 g mozzarella, 120 g fromage de chèvre

✅ Garnitures : 100 g chorizo, 120 g jambon blanc, 80 g olives noires, 150 g champignons, 2 càs miel, origan, piment, roquette

Pourquoi ces pizzas baguette vont remplacer votre planche de charcuterie

On garde l’esprit de la planche à partager, mais en beaucoup plus vivant. La base, c’est une vraie pâte à pizza maison, moelleuse, avec cette croûte dorée qui rappelle les bonnes adresses de quartier. Trois versions sur la même fournée, posées au centre, transforment n’importe quel apéritif dinatoire en buffet chaud, généreux et très modulable.

La pâte à pizza façon baguette : le geste qui change tout

On part d’une pâte assez hydratée, pétrie juste ce qu’il faut pour rester souple et élastique. Après la pousse, on la divise en trois, qu’on roule comme de fines baguettes, faciles à saisir avec les doigts. D’ailleurs, un four chaud, une plaque préchauffée, et la base saisit instantanément, croustillante dessous, moelleuse dedans.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Délayer la levure dans l’eau tiède, pétrir la pâte, laisser pousser jusqu’au double. Technique : Diviser la pâte en 3 pâtons, façonner de longues baguettes, déposer sur une plaque chaude. Cuisson : Garnir finement de sauce, fromage, puis toppings, sans surcharger chaque pizza baguette apéro. Finition : Cuire à 240 °C jusqu’à bords dorés, laisser tiédir, trancher en bouchées et servir au centre.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 30 min 🔍 Le secret de l’expert Pâte bien hydratée, four chaud et sauce en couche fine évitent carton et détrempe. ✨ Le twist gourmand : Remplacer une partie de la mozzarella par du comté et quelques dés de chorizo. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais surcharger en sauce ou légumes humides, la base deviendrait molle et impossible à trancher.

Service, variantes et conservation de votre pizza baguette apéro

On tranche les trois baguettes en biais, on les regroupe sur une grande planche que chacun vient piocher. Version végé ? Champignons, olives, roquette. Plus épicé ? Piment et chorizo fort, toujours en couche légère. Et s’il en reste, un bref passage au four bien chaud rend la croûte à nouveau croustillante.