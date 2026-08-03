Canicule : ne jetez plus ces fruits trop mûrs, cette boisson glacée anti-gaspi a fait disparaître 4 verres en 10 min

Canicule, pêches qui s’abîment et aucune envie d’allumer le four : ce milkshake pêche vanille change la donne en dix minutes chrono. Comment cette glace à boire anti-gaspi a-t-elle fait disparaître quatre verres si vite ?

Quand l’air vibre au-dessus du plan de travail et que la cuisine sent la pêche trop mûre, sucrée à l’excès, allumer le four devient impensable. La peau se fripe, la chair se tasse, quelques heures de plus et la corbeille bascule vers le gâchis. On a pourtant terriblement envie d’un dessert glacé, qui rafraîchisse vraiment sans transformer la pièce en sauna.

Ce jour-là, les pêches ramollies ont fini au blender avec de la glace vanille et un peu de lait bien froid ; en dix minutes, un milkshake pêche vanille glacé a fait taire toute la maison. Quatre verres se sont vidés à toute vitesse. Comment obtenir cette texture onctueuse façon glace à boire, sans sorbetière et sans se compliquer la vie ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 pêches très mûres (environ 500 g)

✅ 300 g de glace vanille bien froide

✅ 250 ml de lait très frais

✅ Vanille, miel ou sucre, quelques glaçons

J’ai mixé mes pêches trop mûres avec de la glace vanille en plein après-midi de canicule : quatre verres partis en dix minutes

Le principe tient en quelques ingrédients bien choisis. Les pêches très mûres apportent le sucre naturel et un parfum presque confituré. La glace vanille sert de base crémeuse, le lait bien froid assouplit sans diluer, la vanille renforce les notes chaudes du fruit. Résultat : un milkshake pêche vanille plus parfumé qu’avec des fruits encore fermes.

On reste dans l’esprit anti-gaspi : plus les fruits sont marqués, mieux c’est. On retire juste les zones abîmées, le reste file au blender. Pour un dessert très gourmand, on choisit lait entier et glace riche ; sinon on augmente un peu le lait. Le sucre ne vient qu’après dégustation.

J’ai mixé mes pêches trop mûres avec de la glace vanille en plein après-midi de canicule : quatre verres partis en dix minutes

Tout se joue dans l’ordre et le froid. On mixe d’abord pêches et lait, puis on ajoute la glace vanille très froide par impulsions brèves, juste assez pour obtenir une texture épaisse et mousseuse. Ainsi, la glace ne fond pas trop et on garde ce côté boisson-dessert presque glacé à la cuillère.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper et dénoyauter les pêches bien froides. Technique : Mixer pêches et lait jusqu’à texture lisse. Cuisson : Ajouter glace, vanille, éventuellement glaçons, mixer brièvement. Finition : Verser dans des verres glacés, servir aussitôt.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 5-10 min 🔍 Le secret de l’expert Ingrédients très froids et mixage bref limitent la fonte. Les pêches bien mûres, plus sucrées, épaississent naturellement la boisson. ✨ Le twist gourmand : Pêche Melba à boire : un trait de coulis de framboise et quelques amandes grillées sur le dessus. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mixer trop longtemps ou partir d’ingrédients tièdes, qui liquéfient tout le milkshake.

J’ai mixé mes pêches trop mûres avec de la glace vanille en plein après-midi de canicule : quatre verres partis en dix minutes

Ce milkshake se boit aussitôt ; au frais il reste bon quelques heures, mais moins mousseux. On peut varier avec framboises, abricots ou nectarines, ou ajouter une demi-banane congelée pour encore plus d’onctuosité.