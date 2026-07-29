Ces courgettes trop grosses que vous alliez jeter : cette astuce de grand-père les change en plat fondant

Au retour de vacances, une courgette géante et coriace attend sous les feuilles, promise à la poubelle. Entre sécurité, anti-gaspi et mijoté familial, courgette trop grosse que faire vraiment ?

Au retour de vacances, le scénario se répète dans bien des potagers estivaux : sous les feuilles, une courgette géante oubliée, dure, bosselée, prête à filer à la poubelle. Elle semble loin des jolis légumes de marché, avec sa peau épaisse et ses pépins qu’on imagine énormes.

Pourtant, ce réflexe est un vrai gâchis. Avec quelques gestes simples, cette courgette oubliée au potager peut encore nourrir toute la famille et devenir un plat fondant. La question n’est donc pas “faut-il la jeter ?”, mais plutôt “courgette trop grosse que faire pour la transformer en trésor gourmand ?”.

Courgette géante : comestible ou pas, les bons réflexes sécurité

La courgette, Cucurbita pepo, reste mangeable tant qu’elle est saine. D’abord, un coup d’œil : peau lisse, sans taches molles ni moisissures, odeur neutre, fruit encore ferme entre les mains. Ensuite, on la coupe dans la longueur : si le cœur est très spongieux, avec des graines foncées et dures, cette partie sera à retirer. Dernier geste que les centres antipoison recommandent indirectement en cas de doute sur les cucurbitacines : goûter un minuscule morceau cru. Si le goût est franchement amer, on jette tout, la cuisson ne supprimant pas cette toxicité.

Préparer une courgette trop dure : les gestes hérités des anciens

Une fois la courgette jugée comestible, place au couteau. Pour ces “mastodontes”, l’épluche-légumes glisse ; un grand couteau de chef bien aiguisé a été préféré par les jardiniers de toujours. On coupe la courgette en tronçons stables, puis on enlève la peau épaisse en la faisant doucement tourner sur la planche. Chaque moitié est ensuite fendue dans la longueur avant de racler soigneusement graines et chair spongieuse avec une grosse cuillère, là où se concentrent filaments et amertume.

Il ne reste plus qu’à tailler la chair ferme en gros dés réguliers. Peu importe qu’ils soient parfaits : ce qui compte, c’est d’avoir retiré le cœur coriace. Ce simple tri a déjà changé la texture et le goût, et prépare la courgette trop dure à une cuisson toute douce.

✨ L’astuce validée par la rédaction Efficacité 9/10 Portions cuisinées 4 à 6 🔍 Pourquoi ça fonctionne ? En retirant graines et cœur spongieux puis en laissant mijoter longtemps à couvert avec tomates, oignons et huile d’olive, la chaleur douce détend les fibres, l’eau de la courgette se mêle aux sucs et donne une texture presque veloutée, sans morceaux durs. 💡 Le petit plus : préparer une grande cocotte d’un coup, servir chaud le premier jour puis mixer le reste avec un peu d’eau pour une soupe de courgette glacée le lendemain. 🚫 À NE JAMAIS FAIRE : cuisiner une courgette géante très amère “en espérant que ça passe” ou la traiter comme une jeune courgette en cuisson minute ; le risque de cucurbitacine et la texture fibreuse resteraient.

Cuisson lente à l’étouffée : la méthode qui la transforme en velours

Dans la cocotte, trois tomates bien mûres, deux gros oignons émincés, trois cuillères à soupe d’huile d’olive et une poignée de thym et romarin accueillent les dés de courgette. Les oignons ont été revenus jusqu’à transparence, les tomates ont rendu leur jus, puis tout a mijoté à couvert, à feu très doux, une quarantaine de minutes. Les morceaux se sont affaissés, la sauce a épaissi, la courgette coriace s’est changée en ragoût fondant.

Servi avec du riz, des pâtes ou une simple tranche de pain grillé, ce mijoté fait oublier l’allure un peu brute du légume du départ. D’ailleurs, les restes se congèlent très bien en petites portions pour d’autres soirs pressés. La prochaine fois qu’une courgette du retour de vacances semblera trop massive, la question “courgette trop grosse que faire” appellera d’emblée cette réponse : sortir la cocotte, pas la poubelle.