Ce plat de pâtes crémeux et épicé à moins de 2,50 € va vous faire oublier vos applis de livraison pour de bon ce soir

Fatigué et le frigo presque vide, vous hésitez à commander encore une fois. Ces spaghettis au curry pas chers promettent un bol crémeux et dépaysant en quinze minutes.

Pas cher, facile et exotique : le soir où j’ai testé ces spaghettis au curry, j’ai supprimé mon appli de livraison

L’odeur chaude du curry qui monte de la poêle, le beurre qui grésille, l’oignon qui fond doucement… En quelques minutes, la cuisine se remplit d’un parfum dépaysant, alors qu’on n’a sorti qu’un paquet de pâtes et trois bricoles du frigo.

Ce soir-là, fatigué, prêt à dégainer l’appli de livraison, on a tenté ces spaghettis au curry crémeux. Quinze minutes plus tard, un grand bol fumant, exotique et réconfortant, faisait oublier l’écran du téléphone. Le déclic anti-livraison tenait dans cette assiette.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de spaghettis

✅ 100 g de bifteck haché

✅ 30 ml de crème semi-épaisse et 20 g de beurre

✅ 100 g de parmesan râpé, oignon, curry, sel, poivre

Pourquoi ces spaghettis au curry ont remplacé ma livraison du soir

Une portion de ces spaghettis au curry pas chers revient à moins de 2,50 € par personne, même avec un bon parmesan. On reste sur un plat généreux, parfumé, avec une vraie touche exotique grâce au curry en poudre, sans addition salée ni frais de livraison. Et le temps de cuisson des pâtes suffit pour préparer la sauce ; au moment où un livreur chercherait encore sa place de parking, le dîner est déjà sur la table.

La méthode express en 4 gestes pendant que les pâtes cuisent

On lance les spaghettis dans une grande casserole d’eau bien salée, pour une cuisson al dente. Pendant ce temps, l’oignon revient doucement dans le beurre avant de recevoir le curry, brièvement torréfié pour booster son parfum. La viande hachée est émiettée finement, puis enrobée de crème et laissée à mijoter à couvert. Il ne reste plus qu’à mêler pâtes, sauce et parmesan avec un peu d’eau de cuisson pour obtenir une sauce crémeuse au curry qui accroche à chaque spaghetti.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire cuire les spaghettis al dente dans une grande quantité d’eau salée, en gardant une louche d’eau de cuisson. Technique : Dans une poêle, faire fondre le beurre, ajouter l’oignon finement râpé, puis le curry et le laisser chauffer quelques secondes. Cuisson : Verser la viande hachée émiettée, la faire dorer, ajouter la crème, saler, poivrer et laisser mijoter 10 minutes à feu doux, à couvert. Finition : Ajouter les pâtes égouttées dans la poêle, l’eau de cuisson réservée et le parmesan, mélanger vivement jusqu’à ce que la sauce nappe bien.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget par personne ≈ 2,50 € 🔍 Le secret de l’expert L’amidon des pâtes, l’eau de cuisson, le beurre, la crème et le parmesan forment une émulsion qui piège les arômes du curry et enrobe chaque spaghetti sans tonne de crème. ✨ Le twist gourmand : Au service, ajouter un peu de zeste de citron vert et quelques cacahuètes ou amandes grillées pour un croquant parfumé à petit prix. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Rincer les pâtes après cuisson ; on perd l’amidon qui aide la sauce à accrocher, et ne pas laisser noircir le curry, qui deviendrait amer.

Variantes ultra-simples pour ne jamais relancer l’appli de livraison

Si le frigo est presque vide, on saute la viande et on ajoute une boîte de pois chiches rincés ou un œuf poché posé sur les pâtes brûlantes. Avec un peu de lait de coco à la place d’une partie de la crème, on obtient des pâtes au curry express façon curry indien léger. Restes éventuels à réchauffer doucement avec une cuillère d’eau ou de crème, en mélangeant sans cesse pour garder la texture onctueuse.