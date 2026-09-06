Ne servez plus de spritz à l’apéro : ce cocktail italien à 2 ingrédients s’impose partout à la rentrée

À force de spritz tout l’été, l’apéro de rentrée a envie d’autre chose. Avec le cocktail Garibaldi, l’Italie s’invite en deux ingrédients, reste à voir comment.

L’été a laissé sur la table des verres de spritz à moitié vides, bulles éteintes et Prosecco un peu lourd. À la rentrée, on a plutôt envie d’un parfum d’agrumes net, d’une couleur orangée qui éclaire les plateaux de charcuterie, sans passer la soirée à doser les bouteilles.

C’est là que le cocktail Garibaldi entre en scène. Deux ingrédients, une poignée de glaçons, et cette mousse orangée qui rappelle les bars italiens sans quitter le salon. Un verre qui se prépare en 2 minutes, fait oublier le spritz… et risque de devenir le nouveau réflexe de l’apéro de rentrée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 240 ml de Campari (soit 60 ml par verre)

✅ 600 ml de jus d’orange 100 % pur jus bien frais

✅ 2 oranges non traitées, coupées en tranches épaisses

✅ 16 gros glaçons (4 par verre), plus quelques-uns en réserve

Pourquoi on se lasse du spritz à la rentrée

Après un été entier à trinquer au spritz, on connaît la chanson : bulles qui montent vite à la tête, sucre présent, trois bouteilles ouvertes sur la table. Pour un apéro de semaine ou de retour de bureau, on cherche quelque chose de plus simple, moins saturé, mais toujours festif.

Le Garibaldi coche toutes les cases. Il garde l’amertume raffinée du Campari, mais la marie à un jus d’orange frais qui arrondit et éclaire le verre. Pas de vin effervescent, pas de sirop, aucune technique cachée ; seulement un jeu d’équilibre entre agrumes, fraîcheur et légère amertume. La couleur reste solaire, la gorgée plus ronde, et l’on passe plus de temps à discuter qu’à jouer les barmen improvisés.

Pas-à-pas : réussir un Garibaldi ultra frais et légèrement mousseux

Le secret de ce cocktail tient en deux gestes : la dilution juste et un jus d’orange fouetté. Les glaçons ne servent pas qu’à rafraîchir ; en fondant très légèrement, ils adoucissent le Campari et ouvrent ses notes végétales. Le jus, lui, gagne en texture quand on l’émulsionne quelques secondes au mixeur plongeant.

On vise un Garibaldi bien froid, avec une fine mousse orangée en surface et des éclats de pulpe qui se mêlent à l’amertume. La tranche d’orange écrasée dans le verre parfume comme un zeste et apporte une douceur naturelle, sans ajouter de sucre. À partir de là, chacun peut ajuster : un peu plus de jus pour un verre plus sage, un peu plus de Campari pour les amateurs de bitters.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Refroidir les verres, sortir le Campari, le jus d’orange bien frais, les oranges et les glaçons, puis verser 60 ml de Campari dans chaque grand verre. Technique : Ajouter 4 glaçons par verre, déposer une tranche épaisse d’orange et l’écraser légèrement avec le dos d’une cuillère pour libérer jus et parfums. Cuisson : Fouetter brièvement le jus d’orange au mixeur plongeant pour le rendre mousseux, puis verser 150 ml dans chaque verre ; laisser les glaçons commencer à fondre pour une dilution maîtrisée. Finition : Remuer doucement, ajuster avec un peu de jus ou de glace selon le goût, et servir aussitôt avec quelques bouchées salées à l’italienne.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Prêt en 5 min 🔍 Le secret de l’expert Laisser les glaçons se détendre 1 à 2 minutes assouplit l’amertume du Campari et révèle ses notes végétales. En fouettant le jus, on incorpore de l’air : la mousse enrobe l’amertume, la bouche paraît plus ronde sans ajouter de sucre, exactement comme dans un bar à cocktails. ✨ Le twist gourmand : Remplacer un quart du jus d’orange par du jus de pamplemousse rose pour un Garibaldi plus tonique, ou par du jus de clémentine pour une touche automnale, et ajouter une pincée de fleur de sel sur la tranche d’orange écrasée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser un jus d’orange tiède ou à base de concentré sucré ; le cocktail devient lourd, trop doux et perd son équilibre amer–fruité. Toujours travailler avec un jus 100 % pur jus bien froid.

Avec quoi servir le Garibaldi à l’apéro de rentrée

Ce cocktail Garibaldi aime la salinité. On le sert avec des olives vertes charnues, des amandes grillées, une focaccia au romarin encore tiède, quelques copeaux de parmesan ou une burrata entourée de tomates de fin d’été. Les notes d’agrumes réveillent charcuteries italiennes, mortadelle, speck et prosciutto.

On peut aussi décliner le verre en version « agrumes de saison » en remplaçant une partie du jus d’orange par du pamplemousse rose ou de la clémentine. Même verrines, même ambiance terrasse qu’un spritz, mais sans bulles ni Prosecco, avec un cocktail plus fruité qui s’adapte aussi bien aux grandes tablées du vendredi qu’aux apéros improvisés de la semaine.