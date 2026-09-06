Ce saumon crémeux tomates séchées en une seule poêle évite cette erreur qui vous gâche le dîner quand vous êtes épuisée

Un soir de semaine où je n’avais plus d’énergie, il me fallait un vrai dîner sans monticule de vaisselle. Ce saumon crémeux tomates séchées, prêt en une seule poêle, a tout changé.

L’odeur du saumon qui dore dans la poêle, la petite fumée beurrée, ça met instantanément en mode dîner. Pourtant, certains soirs, on est rincée ; sortir trois casseroles pour un vrai repas paraît juste impossible.

Ce saumon en sauce aux tomates séchées vise exactement ces soirées-là : une assiette façon restaurant avec une seule poêle. En quelques gestes précis, on obtient un saumon crémeux tomates séchées prêt en moins de 25 minutes ; ensuite, on pose la poêle sur la table et on se détend.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de pavés de saumon, avec peau si possible

✅ 2 c. à soupe de paprika doux, 1 c. à café d’ail en poudre, 1 c. à café d’herbes de Provence, sel et poivre

✅ 1 échalote, 1 gousse d’ail, 30 à 40 g de tomates séchées à l’huile

✅ 100 ml de vin blanc sec, 250 ml de crème entière, 15 g de beurre, 1 c. à soupe d’huile d’olive, persil, 1/2 citron

Quand on est épuisée mais qu’on veut un vrai dîner : le saumon crémeux tomates séchées en une seule poêle

On choisit un pavé de saumon, idéalement avec peau : elle protège la chair et aide à la coloration. Les tomates séchées à l’huile concentrent le goût, la crème entière crée une sauce qui nappe. Le résultat a tout d’un plat de bistrot, sans plus de vaisselle qu’une grande poêle et une planche à découper.

Les 4 gestes pour un saumon doré dehors, fondant dedans

La technique reste simple : on saisit le saumon dans la poêle chaude pour dorer l’extérieur, puis on le réserve. Dans les sucs, on fait revenir échalote, ail et tomates séchées, on déglace au vin blanc réduit, puis on ajoute la crème. Le poisson finit la cuisson dans cette sauce frémissante, juste le temps de rester nacré au centre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sécher les pavés, les rouler dans le mélange d’épices, émincer échalote, ail et tomates séchées. Technique : Chauffer beurre et huile ; saisir le saumon côté peau 2 à 3 minutes, puis 1 minute sur l’autre face, réserver. Cuisson : Dans la même poêle, faire revenir échalote, ail et tomates 2 minutes ; déglacer au vin blanc, réduire de moitié, ajouter la crème. Finition : Remettre le saumon, laisser mijoter 2 à 3 minutes à feu doux en nappant ; hors du feu, ajouter persil et citron, servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 20 à 25 min 🔍 Le secret de l’expert Succès garanti au feu doux : saisir pour colorer, puis finir la cuisson dans la sauce frémissante, feu coupé en repos. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une poignée d’épinards, puis du parmesan râpé hors du feu pour un effet bistro. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter de faire bouillir la sauce après la crème ou de laisser le saumon mijoter ; sinon crème tranche, poisson sec.

Comment servir, conserver et varier ce saumon en sauce aux tomates séchées

On pose la poêle au centre, riz ou tagliatelles à côté, chacun arrose de sauce. Les restes se gardent un jour au frais dans une boîte hermétique et se réchauffent à feu doux avec un trait d’eau ou de crème. Même principe avec cabillaud, lieu ou crevettes, en raccourcissant la cuisson.