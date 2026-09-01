Ce saumon crémeux tomates séchées en une seule poêle vous évite cette erreur qui ruine le dîner

Un pavé de saumon doré, une sauce crème–tomates séchées façon bistrot et une seule poêle sur le feu : c’est votre plan B des soirs pressés. Reste à éviter le geste qui assèche tout et ruine la sauce.

Un pavé de saumon, des tomates séchées et un peu de crème : le dîner de semaine facile dans une seule poêle

Dans la poêle chaude, le pavé de saumon grésille, la peau devient croustillante. Autour, les tomates séchées réchauffent leur parfum d’huile, déjà mêlé à une promesse de crème.

On rêve d’un dîner de semaine rapide au saumon, généreux mais sans vaisselle. D’ailleurs, tout se joue dans une seule poêle : reste à voir comment obtenir un poisson juteux et une sauce généreuse.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 pavés de saumon avec peau (140 à 150 g chacun, environ 600 g)

✅ 8 tomates séchées à l’huile + 2 c. à soupe (30 ml) de leur huile

✅ 150 ml de vin blanc sec + 250 ml de crème liquide entière 30 % MG

✅ Assaisonnements : 1 échalote ciselée, 1 gousse d’ail, herbes de Provence, paprika, beurre, persil, zeste de citron, sel, poivre

Pourquoi ce pavé de saumon crème tomates séchées simplifie les soirs de semaine

Tout se passe dans la même poêle, du premier grésillement à la dernière cuillerée de sauce. On y saisit le pavé de saumon, puis on enchaîne directement avec échalote, tomates séchées à l’huile, vin blanc et crème pour un saumon sauce crémeuse au vin blanc.

Le geste de chef pour un saumon doré, juteux et sans stress

Le secret commence par la cuisson côté peau, dans une poêle chaude avec beurre et huile des tomates. Trois minutes sans bouger : la peau croustille et protège la chair.

On retourne ensuite le poisson une à deux minutes, juste pour colorer. Pourtant, on laisse le vin blanc réduire de moitié avant d’ajouter la crème entière 30 %, qui lie les sucs en sauce nappante, sans la laisser bouillir.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sortir les pavés 10 à 15 minutes avant, les sécher, puis les enrober de sel, poivre, paprika et herbes de Provence. Technique : Chauffer une grande poêle avec beurre et huile des tomates, saisir les pavés côté peau 3 à 4 minutes, puis 1 minute sur l’autre face, réserver. Cuisson : Dans la même poêle, faire revenir échalote, ail et tomates séchées 2 minutes, déglacer au vin blanc sec et laisser réduire de moitié avant d’ajouter la crème. Finition : Mijoter 3 à 4 minutes pour épaissir, remettre le saumon 2 à 3 minutes dans la sauce à feu doux, en le nappant. Le cœur doit rester nacré, vers 50 à 52 °C ; ajouter persil et zeste de citron.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 20–25 min, 1 poêle 🔍 Le secret de l’expert Cuire côté peau forme une croûte qui garde la chair moelleuse. Le vin blanc déglace les sucs, la crème les transforme en sauce onctueuse. ✨ Le twist gourmand : Glisser une poignée d’épinards dans la sauce avant le saumon, puis hors du feu une noisette de beurre froid. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Faire bouillir la sauce après la crème dessèche le saumon. Garder un feu doux et couper dès que la chair nacre.

Servir le saumon crémeux tomates séchées

Pâtes, riz ou pain de campagne suffisent.