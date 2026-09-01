Éponges : ce carré lavable à faire en 15 min avec un textile oublié économise jusqu’à 40 € par an

Entre odeurs tenaces et poubelles qui se remplissent, l’éponge de cuisine a fait son temps. En quinze minutes, une éponge tawashi en chaussette change radicalement la façon de nettoyer sans rien racheter.

Au bord de l’évier, tout trahit l’éponge fatiguée : odeur tiède de vaisselle, texture molle qui colle aux doigts, trace jaunâtre sur l’inox. On la rince encore une fois, à contrecœur, en sachant qu’elle rejoindra bientôt la poubelle avec les précédentes.

Pendant ce temps, un autre trésor dort dans le tiroir à chaussettes dépareillées. Une seule, un peu usée, quelques pinces à linge, un morceau de carton… et en quinze minutes naît un petit carré tissé, lavable en machine, qui remplace l’éponge sans rien acheter.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 chaussette en coton adulte, propre (dépareillée ou trouée)

✅ 1 carré de carton rigide d’environ 16 × 16 cm

✅ 1 paire de ciseaux de cuisine ou de couture

✅ 20 pinces à linge ou trombones et, en option, une petite chute de jean

Pourquoi les éponges classiques s’invitent trop dans la poubelle

En cuisine, l’éponge concentre tout ce que les bactéries adorent : humidité, chaleur douce et miettes coincées dans la mousse. On croit la nettoyer avec un peu de liquide vaisselle, mais elle reste gorgée d’eau et d’impuretés. Résultat : odeurs rapides, surface douteuse et remplacement toutes les une à deux semaines, ce qui multiplie les déchets… et les paquets d’éponges sur le ticket de caisse.

Le principe de l’éponge tawashi en chaussette

À l’inverse, une éponge tawashi en chaussette mise sur un tissage serré mais aéré. On découpe la chaussette en anneaux, on les entrelace pour former un petit coussin de tissu qui frotte sans rayer et, surtout, qui sèche vite. Moins d’humidité stagnante, donc moins de bactéries. Ce carré devient une véritable éponge lavable maison, réutilisable des mois et lavable en machine à 30 ou 60 °C.

Autre atout : ce système transforme une chaussette orpheline en éponge zéro déchet. Pas d’achat, pas de plastique, seulement du textile recyclé qui supporte les lavages répétés sans s’effilocher.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préparer un carré de carton, fixer cinq pinces à linge ou trombones sur chaque côté, choisir une chaussette propre et sèche. Technique : Couper la chaussette en anneaux d’environ 2 cm, puis tendre la moitié des anneaux verticalement entre les pinces. Cuisson : Passer les autres anneaux horizontalement, une fois dessus, une fois dessous, pour tisser un carré serré et régulier. Finition : Retirer le tissage du carton, faire passer chaque boucle dans la suivante tout autour, serrer, former une anse, rincer avant la première vaisselle.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget économisé ≈40 € / an 🔍 Le secret de l’expert Son maillage aéré retient les miettes sans rester détrempé. Un passage régulier en machine remet les compteurs bactériens à zéro, là où l’éponge classique n’a droit qu’à un rinçage. ✨ Le twist gourmand : On prépare plusieurs tawashis : un modèle doux en coton pour la vaisselle fragile, un mélange coton et jean pour les plats qui accrochent, tous issus de chaussettes recyclées. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : À proscrire : laisser ce tawashi chaussette tremper dans l’évier ou sécher en boule, surtout s’il est en tissu fin ou synthétique, au risque de recréer une éponge à microbes.

Entretenir et utiliser son tawashi

On rince, on essore, on suspend ; un passage en machine chaque semaine à 40 °C suffit si l’on alterne deux tawashis.

Sources Modes & Travaux

«Vaisselle la brosse qui remplace les eponges pour garder vos mains toujours au sec»