Ce plat doudou à préparer la veille évite la panique des soirs de rentrée : lentilles, lardons et carottes fondantes

Aux soirs de rentrée où tout s'accélère, cette cocotte de lentilles aux lardons et carottes promet un refuge chaud. Que se passe-t-il quand on la prépare la veille ?

Le plat doudou de la rentrée : lentilles, lardons et carottes fondantes (à préparer la veille)

Début septembre, la maison sent à nouveau le soir qui tombe tôt, les manteaux humides, les cartables posés à l’entrée. Dans la cuisine, une cocotte repose déjà : lentilles moelleuses, lardons fumés, carottes sucrées qui ont bu tout le parfum du bouillon.

Ce plat de lentilles aux lardons et carottes, on le prépare la veille, quand tout se calme enfin. L’enjeu : carottes ultra-tendres, jus nappant, lentilles entières, sans stress le lendemain soir. On va voir comment en faire le plat doudou de chaque rentrée.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 300 g de lentilles vertes, 1 l de bouillon de volaille ou de légumes

✅ 200 g de lardons fumés

✅ 4 carottes moyennes, 1 oignon jaune, 2 gousses d’ail

✅ Bouquet garni (thym, laurier, clou de girofle), 1 c. à s. d’huile d’olive, 1 c. à s. de moutarde, sel, poivre, persil

Les bons ingrédients pour une cocotte de lentilles qui réchauffe la rentrée

On choisit des lentilles vertes sèches, qui gardent une belle tenue à la cuisson ; celles du Puy, si on en trouve, donnent un jus particulièrement parfumé. Les lardons fumés signent le côté cocooning, en parfumant tout le plat sans qu’il soit nécessaire d’ajouter beaucoup de matière grasse. Les carottes, taillées en larges rondelles, apportent douceur et couleur. Autour, un oignon, deux gousses d’ail, un bouquet garni thym–laurier et un clou de girofle suffisent à construire ce goût de petit salé maison.

Cuisson douce : carottes ultra-fondantes, lentilles qui se tiennent

Dans la cocotte, on commence par dorer doucement les lardons avec l’huile. Quand ils sont colorés, on ajoute oignon, ail et carottes, puis on laisse revenir quelques minutes pour enrober chaque morceau de gras fumé. Les lentilles rincées rejoignent la cocotte, suivies du bouquet garni et du bouillon chaud, versé à hauteur. À la première ébullition, on baisse le feu et on laisse mijoter 30 à 35 minutes, couvercle entrouvert, sans saler encore pour que les lentilles restent tendres.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer les lentilles ; éplucher carottes, oignon, ail, les couper. Technique : Dorer les lardons avec l’huile, ajouter oignon, ail, carottes, bouquet garni. Cuisson : Verser les lentilles, couvrir de bouillon, frémir puis mijoter 30 à 35 minutes. Finition : Retirer les herbes, incorporer la moutarde, poivrer, ajuster le sel, laisser refroidir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & organisation Soirée + lendemain 🔍 Le secret de l’expert Toute la magie vient du feu doux et du temps. En cuisant sans gros bouillons, l’amidon des lentilles se libère doucement et épaissit le jus. Pendant la nuit au frais, chaque graine s’imbibe du goût des lardons et des herbes. ✨ Le twist gourmand : Juste avant de servir, on peut ajouter une cuillère de vinaigre de cidre et un filet d’huile de noix. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne surtout pas saler fort au départ ni faire bouillir violemment : les lentilles durciraient et le plat deviendrait pâteux.

Comment réchauffer, conserver et multiplier la recette pour la semaine

Une fois la cocotte refroidie, on la couvre et on la glisse au réfrigérateur jusqu’au lendemain, pour 24 heures maximum. Pour réchauffer, on ajoute un petit fond d’eau ou de bouillon, puis on chauffe à feu doux une dizaine de minutes, sans trop remuer. La recette supporte très bien le doublement des quantités et se garde deux jours au frais ; pratique pour un début de semaine façon petit batch cooking maison.